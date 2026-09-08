Evciler’de çiğ süt güvenliğine odaklanan denetim

Evciler'de tarım müdürlüğü denetimleri devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvancılık işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, işletmelerdeki tankların genel durumu ve kullanım koşullarını yerinde kontrol etti.

denetimin kapsamı:

Yapılan incelemelerde özellikle tankların temizliği, bakım durumu ve kullanım şekli değerlendirildi. Denetimlerde, işletmelerde çiğ sütün taşınması ve depolanmasında kullanılan ekipmanların uygunluğu gözlemlendi ve eksikliklerin tespiti için notlar alındı.

süt kalitesi ve muhafaza koşulları:

Kontrollerde öncelik, çiğ sütün uygun şartlarda muhafaza edilmesi ve bunun sonucunda süt kalitesinin korunmasına verildi. Yetkililer, süt güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür kontrollerin sürdürüleceğini bildirdi ve işletme sahiplerini hijyen ile ekipman bakımına dikkat etmeye çağırdı.

AFYONKARAHİSAR’IN EVCİLER İLÇESİNDE, İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİM YAPILDI.