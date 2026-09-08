Yangında kurtarma hattı: Antalya büyükşehir can dostlarını tahliye etti

Antalya'da yangında hayvanlara acil müdahale

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ağaçlar ve evlerin yanı sıra bölgedeki hayvanları da etkiledi. Kimi alevlerden kaçarken, kimi dumanın arasında mahsur kalan hayvanlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyu seferber oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT ekipleri, AFAD koordinasyonundaki söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdi.

Yangından etkilenen hayvanların barınağa ve tedaviye ulaşması için kapılarını açan kurum Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Bölgedeki ilk müdahaleler, Büyükşehir'in acil müdahale aracıyla sahada yapıldı ve gece boyunca merkezde yoğun bir çalışma sürdü.

Tahliye ve tedavi süreci:

Aksu Hayvan Barınağı'nda bulunan ve yangın nedeniyle tahliye edilen 105 köpek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in talimatıyla sokak hayvanları bakımevine nakledildi. Tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlar vatandaşlar tarafından da bakımevine getirildi. Burada oksijen desteği sağlanan hayvanların sağlık durumları görevli veteriner hekimler tarafından yakından takip edildi.

Gözleri dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunan hayvanların da tedavileri bakımevinde gerçekleştirildi. Müdahaleler sırasında hayvan ambulansları olay yerinde ilk müdahaleyi sağlayarak hastaneye veya bakımevine nakilleri koordine etti.

sahadaki ekiplerin koordinasyonu ve takip

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Aslı Kılıç, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Kılıç, ekiplerin saha taramalarını sürdürdüğünü ve yangının Aksu Belediyesi'ne ait bakımevine yaklaşması üzerine iş birliğiyle köpeklerin güvenli şekilde nakledildiğini ifade etti.

Kılıç ayrıca dumandan etkilenen hayvanlara olay yerinde solunum desteği sağlandığını, bakımevine nakledilen hayvanların genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve veteriner hekimlerin güvenli nakillerin ardından sahaya geri dönerek çalışmaları sürdürdüğünü söyledi. Bu kapsamda Hayvan Koruma ve Kontrol ekipleri de bölgedeki izleme ve bakım görevlerini sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir yetkilileri, yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının günün ilk ışıklarıyla başladığını ve bölgeye kumanya ulaştırıldığını bildirdi. Yetkililer, yangından etkilenen insanların yanı sıra doğada yaşayan canlıların da korunmasına öncelik verildiğini vurguladı. Bakımevine getirilen hayvanların sağlık durumları ve tedavi süreçleri ise ekipler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

KİMİ ALEVLERDEN KAÇTI, KİMİ DUMANIN ARASINDA MAHSUR KALDI. YANGININ GERİDE BIRAKTIĞI KORKUNUN EN SESSİZ TANIKLARI YİNE HAYVANLAR OLDU.