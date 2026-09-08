Mersin'de kırtasiyelerde etiket ve kasa fiyatı uyumu mercek altında

denetimlerin kapsamı:

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Mersin'de yürütülen denetimler, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kırtasiyelere odaklandı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, satışa sunulan ürünlerin etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların uyumunu ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesini kontrol etti.

süreç ve öncelikler:

Denetimlerde kalem, defter, silgi, boya ve benzeri okul ihtiyaçları tek tek incelendi. Ekipler, etiket-kasa uyumu başta olmak üzere fahiş fiyat artışları ve etiket bilgilerinin eksiksiz olup olmadığını araştırdı; böylece tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

yetkilinin değerlendirmesi:

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, denetimlerin 81 ilde eş zamanlı sürdüğünü vurgulayarak "Bakanımızın talimatları doğrultusunda okulların açılmasına az bir süre kala kırtasiyelere yönelik denetimler artırılmış olup Türkiye’nin 81 ilinde kırtasiyelere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirilmektedir" dedi. Sümer, ayrıca "Çocuklarımızın okulların açılması öncesinde ve okullar açıldığında sorun yaşamaması adına denetimlerimizi düzenli olarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ DOLAYISIYLA SÜRDÜRÜLEN KIRTASİYE DENETİMLERİ KAPSAMINDA MERSİN’DE EKİPLER, KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİ MERCEK ALTINA ALDI.