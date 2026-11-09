Evde başlanan kapıdan toplama ile İzmir'de atık dönüşümü hızlanıyor

Projenin kapsamı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 yılında, Başkan Dr. Cemil Tugay önderliğinde başlatılan "Dönüşüme Evde Başla" uygulaması, kent genelinde kapıdan kapıya atık toplama modelini yaygınlaştırıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İZDOĞA AŞ iş birliğinde sürdürülen proje; ambalaj atıklarının QR kodlu mavi poşetler aracılığıyla hanelerden toplanıp ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor. Balçova’nın katılımıyla proje bugün itibarıyla 10 ilçe ve 37 mahallede uygulanıyor.

Saha deneyimleri:

Balçova Korutürk Mahallesi Muhtarı Birnur Özsucu: "Daha önce de vatandaşlarımdan talep alıyordum. Şu anda proje çok güzel gidiyor, çok güzel dönüşler alıyoruz. Uygulamanın ekonomiye katkısı var, bunun yanında doğayı korumak için çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlarda bilinç oluşturmak için de güzel bir başlangıç".

Balçova Eğitim Mahallesi Muhtarı Sami Koçyiğit: "Dönüşüme Evde Başla" projesinin önemli olduğunu belirterek "Büyükşehir’in böyle bir çalışma yapması çok hoşumuza gitti. Ev ev dolaşıp torba veriyorlar, vatandaşlar da ayrıştırmayı yapıyor. Daha sonra belediyemizin arabaları torbaları alıyor, geri dönüşüm fabrikasına götürülüyor ve değerlendiriliyor. Çok güzel bir olay. Mahallemizin de projede olması hoşumuza gitti. Vatandaşlar çok memnun. Atık konusu çok büyük bir sorun, dünyada da aynı şekilde sorun. Türkiye’de böyle bir adım atılması, özellikle İzmir’de bunun yapılması çok iyi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Narlıdere Ilıca Mahallesi Muhtarı Neval Çelebi: "Katılım da oldukça yüksek. 4 bin hanenin 3 bini projeye dahil oldu. Geri dönüşüm çok önemli, ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor. Mahalle sakinlerimiz de benim gibi mutlular. Her hafta poşet toplama gününü iple çekiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne bizi de projeye dahil ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Atıklarımızla çevreyi kirletmiyoruz, geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyoruz " diye konuştu.

Balçova Korutürk Mahallesi sakini Birgül Ertem, öncesinde atıkları karışık şekilde çöpe attıklarını belirterek "Geri dönüştürülebilir atıklarımızı çöpe atarken üzülüyorduk. Bu uygulama çok iyi oldu. Çok güzel bir proje" dedi. Balçova Onur Mahallesi sakini Hülya Gülver ise "Atıklarımız geri dönüşüme gideceği için mutluyuz. Çevremiz açısından güzel bir şey. Doğamız temiz olur" ifadelerini kullandı.

Hangi ilçe ve mahalleler var?:

6 ilçe 8 mahalleyle başlayan Dönüşüme Evde Başla projesi, 10 ilçe 37 mahalleyle devam ediyor. Karabağlar’da Üçkuyular, Fahrettin Altay, Basın Sitesi, Bayraklı’da R. Şevket İnce, Körfez, Tepekule, 75. Yıl, Manavkuyu, Konak’ta Kültür, Alsancak, Menderes’te Hürriyet, Bornova’da İnönü, Kazım Dirik, Atatürk, Evka 3, Ergene, Evka 4, Erzene, Narlıdere’de Sahil Evleri, Yenikale, Ilıca, Buca’da Yiğitler, Karşıyaka’da Mavişehir, Atakent, Mustafa Kemal, Yalı, Bostanlı, Bahçelievler, İnönü, Donanmacı, Aksoy, Balçova’da Onur, Korutürk, Eğitim ve Güzelbahçe’de Maltepe, Siteler ile Yalı mahallelerinde sürüyor.

QR kodlu takip sistemi ve ayrıştırma:

Proje kapsamında görevli personelin hanelerden topladığı atık poşetlerinin üzerinde bir QR kod bulunuyor. İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen uygulama sayesinde oluşturulan veri tabanında hanelerin bilgileri kayıt altına alınıyor ve poşetlerle haneler eşleştiriliyor. Toplanan poşetlerdeki ambalaj atıkları, İzdönüşüm Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisinde türüne göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılıyor. Sistemde dikkat çekilen uygulama kuralı, poşetlere yalnızca ambalaj atıklarının konulması gerektiği yönünde.

QR KODLU MAVİ POŞETLERLE HANELERDEN KAPI KAPI TOPLANAN AMBALAJ ATIKLARI YENİDEN EKONOMİYE KAZANDIRILIRKEN, UYGULAMA MAHALLE MUHTARLARI VE VATANDAŞLARDAN DA OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYOR.