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Evde beklenmedik misafir: 1 buçuk metrelik yılan üç saatte yakalandı

Siirt'in Yeni Mahalle'sindeki bir evde ortaya çıkan yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin üç saati bulan çalışması sonucunda yakalandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Evde beklenmedik misafir: 1 buçuk metrelik yılan üç saatte yakalandı

olayın gelişimi:

Siirt'in Yeni Mahalle semtinde bir evin içine yılan girdiğini fark eden ev sakinleri, durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler adrese sevk edildi.

müdahale ve yakalama:

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yılan, yaklaşık 3 saat sonra güvenli şekilde yakalandı.

Olayla ilgili yetkililer ve ev sakinleri tarafından yapılan bildirimde, yakalama işleminin tamamlandığı ve başka bir detay paylaşılmadığı belirtildi.

SİİRT&#039;TE BİR EVE GİREN YAKLAŞIK 1 BUÇUK METRE UZUNLUĞUNDAKİ YILAN, İTFAİYE EKİPLERİNİN 3 SAAT...

SİİRT'TE BİR EVE GİREN YAKLAŞIK 1 BUÇUK METRE UZUNLUĞUNDAKİ YILAN, İTFAİYE EKİPLERİNİN 3 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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