Evde beklenmedik misafir: 1 buçuk metrelik yılan üç saatte yakalandı

olayın gelişimi:

Siirt'in Yeni Mahalle semtinde bir evin içine yılan girdiğini fark eden ev sakinleri, durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler adrese sevk edildi.

müdahale ve yakalama:

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yılan, yaklaşık 3 saat sonra güvenli şekilde yakalandı.

Olayla ilgili yetkililer ve ev sakinleri tarafından yapılan bildirimde, yakalama işleminin tamamlandığı ve başka bir detay paylaşılmadığı belirtildi.

SİİRT'TE BİR EVE GİREN YAKLAŞIK 1 BUÇUK METRE UZUNLUĞUNDAKİ YILAN, İTFAİYE EKİPLERİNİN 3 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.