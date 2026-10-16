Evde beklenmedik misafir: 1 buçuk metrelik yılan üç saatte yakalandı

olayın gelişimi:
Siirt'in Yeni Mahalle semtinde bir evin içine yılan girdiğini fark eden ev sakinleri, durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler adrese sevk edildi.
müdahale ve yakalama:
Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda yılan, yaklaşık 3 saat sonra güvenli şekilde yakalandı.
Olayla ilgili yetkililer ve ev sakinleri tarafından yapılan bildirimde, yakalama işleminin tamamlandığı ve başka bir detay paylaşılmadığı belirtildi.
SİİRT'TE BİR EVE GİREN YAKLAŞIK 1 BUÇUK METRE UZUNLUĞUNDAKİ YILAN, İTFAİYE EKİPLERİNİN 3 SAAT SÜREN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANDI.
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