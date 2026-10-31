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Evde geçen zamanı ezbere çevirdi: 87 yaşında hafız oldu

87 yaşındaki Halil Önder, koronavirüs döneminde evde Kur'an-ı Kerim'i üç yılda ezberleyip Ankara'daki sınavı kazanarak hafızlık belgesi aldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:33

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Evde geçen zamanı ezbere çevirdi: 87 yaşında hafız oldu

Karabük'ten Ankara'ya uzanan hafızlık hikayesi

Karabük'te yaşayan 87 yaşındaki Halil Önder, koronavirüs salgını sırasında evde geçirdiği zamanı değerlendirmek amacıyla Kur'an-ı Kerim ezberlemeye başladı. Herhangi bir kursa gitmeden, tamamen kendi imkânlarıyla sürdüğü çalışmayla üç yılın sonunda hafızlığını tamamladı ve Ankara'da girdiği sınavı geçerek hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

erken yıllardan gelen eğitim:

Önder, 1950'li yıllarda köylerde açılan Kur'an kurslarında dini eğitim almaya başladığını, o dönemin zorluklarına rağmen Kur'an okumayı öğrendiğini anlattı. Uzun yıllar özel demir çekme fabrikalarında ustabaşı olarak çalıştıktan sonra emekli olan Önder, daha sonra Hicaz'a giderek hac görevini yerine getirdi.

Medine'de bir sabah namazı sırasında duyduğu Türkçe sesin kendisini derinden etkilediğini ve burada İstanbul'un tanınmış hafızlarından Fatih Çollak ile tanıştığını belirten Önder, bu karşılaşmanın hafızlık konusundaki isteğini güçlendirdiğini söyledi.

kararlılık ve sınav süreci:

Kovid-19 salgını başladığında sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle zamanını iyi değerlendirmek istediğini belirten Önder, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye karar verdi. Üç yıl boyunca düzenli ve sabırlı bir çalışma sürdürdüğünü ifade eden Önder, sınav sürecine ilişkin şunları aktardı: "Kendi imkânlarımla okudum. Ankara'da imtihan oldu, Allah'ın izniyle kazandık. Oradaki hafızlar da bana çok yardımcı oldular. Yavaş yavaş okumayı öğrendim. Kendime güveniyorum. Dünyada hafızlık kalksa benden kalkmaz."

Yaşının ilerlemesine rağmen azimle çalıştığını ve zaman zaman ezber sürecinin zorlaştığını ancak pes etmediğini söyleyen Önder, hafızlığını tamamlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ankara'da aldığı belge, yıllarca süren emek ve kararlılığın somut bir göstergesi oldu.

Önder'in hikayesi, salgın döneminde evde geçirilen zamanın kişisel gelişim ve dini pratikler için nasıl dönüştürülebileceğine dair örnek teşkil ediyor. Kendi başına ve istikrarla çalışan bir kişinin ilerleyen yaşına rağmen önemli bir hedefe ulaşabildiğini gösteren bu öykü, çevresindekiler tarafından da takdirle karşılandı.

KARABÜK&#039;TE, 87 YAŞINDAKİ HALİL ÖNDER, KORONAVİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE EVDE GEÇİRDİĞİ ZAMANI...

KARABÜK'TE, 87 YAŞINDAKİ HALİL ÖNDER, KORONAVİRÜS SALGINI DÖNEMİNDE EVDE GEÇİRDİĞİ ZAMANI DEĞERLENDİREREK KUR'AN-I KERİM EZBERLEMEYE BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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