Dolar 49,4270 -0,08%
Euro 55,7192 +0,34%
Bist 11.746,23 -2,68%
Altın Gram 6.669,99 +0,65%
EUR/USD 1,1246 +0,22%
Brent Petrol 106,03 +0,10%
--°

Eve çilingirle giren ekipler yaşlı kadını balkonda buldu

Elazığ'da kayıp ihbarı üzerine giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde 80 yaşlarındaki G.G.'yi arka balkonda buldu.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Eve çilingirle giren ekipler yaşlı kadını balkonda buldu

Elazığ'da kayıp ihbarı üzerine müdahale:

Elazığ'ın İzzet Paşa Mahallesi Şehit Necmettin Evin Sokak'ta yaşayan 80 yaşlarındaki G.G.'den komşuları ve aile yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Müdahale süreci:

İçeriden kilitli olan kapı, çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren ekipler ile aile yakınları, yaşlı kadını arka balkonda otururken buldu ve bulunduğu ortam yerinde değerlendirildi.

mahallede kısa süreli hareketlilik:

Yaşanan olay mahallede kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesi ve ailenin durumu yerinde takip etmesiyle süreç kontrol altında ilerledi.

ELAZIĞ’DA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN YAŞLI KADIN İÇİN POLİS, SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ...

ELAZIĞ’DA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN YAŞLI KADIN İÇİN POLİS, SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU. ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRİLEN EVDE YAŞLI KADININ ARKA BALKONDA OTURDUĞU TESPİT EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çeşme'de yaya geçitlerinde ihlal yapan sürücülere idari ceza
images

Yalova adliyesi önündeki cinayette dört sanık hakim karşısında
images

Gaziantepli Kore gazisi Osman Eker son yolculuğuna uğurlandı
images

Alanya'da otel itişmesi Polonyalı turistin ölümüne yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan Murat Kurum'la telefon görüşmesiyle Ayazağa'daki sel çalışmaları hakkında bilgi aldı

Çeşme'de yaya geçitlerinde ihlal yapan sürücülere idari ceza

Yalova adliyesi önündeki cinayette dört sanık hakim karşısında

Uşak'ta Fevzi Dülgeroğlu aile sağlığı merkezi hayırsever desteğiyle açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı