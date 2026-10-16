Eve çilingirle giren ekipler yaşlı kadını balkonda buldu

Elazığ'da kayıp ihbarı üzerine müdahale:

Elazığ'ın İzzet Paşa Mahallesi Şehit Necmettin Evin Sokak'ta yaşayan 80 yaşlarındaki G.G.'den komşuları ve aile yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Müdahale süreci:

İçeriden kilitli olan kapı, çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren ekipler ile aile yakınları, yaşlı kadını arka balkonda otururken buldu ve bulunduğu ortam yerinde değerlendirildi.

mahallede kısa süreli hareketlilik:

Yaşanan olay mahallede kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesi ve ailenin durumu yerinde takip etmesiyle süreç kontrol altında ilerledi.

ELAZIĞ’DA KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN YAŞLI KADIN İÇİN POLİS, SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU. ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRİLEN EVDE YAŞLI KADININ ARKA BALKONDA OTURDUĞU TESPİT EDİLDİ.