Evin içinde beliren yılan itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı

olay ve müdahale:

Hatay’ın Arsuz ilçesinde, Gözcüler Mahallesi’nde bir evin içinde yılan görülmesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine yönlendirilen ekipler, müdahale için hazırlık yaptı ve durumu kontrol altına aldı.

yakalama ve bırakma:

Ekiplerin titiz müdahalesi sonucu yılan, zarar verilmeden yakalandı. Müdahale sırasında kimseye zarar gelmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Yakalanan yılan, koruyucu işlemlerin ardından bulunduğu bölgenin doğal yaşam alanına bırakıldı ve olay yerinde herhangi bir olumsuzluk kaydedilmedi.

ARSUZ GÖZCÜLER MAHALLESİ’NDE EVİN İÇERİSİNDE GÖRÜLEN YILANIN EKİPLER TARAFINDAN YAKALANMASI.