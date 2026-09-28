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Evin tabanından fışkıran su köyde tedirginlik yarattı

Artvin Kemalpaşa Köprücü'de evin altından 8 aydır su fışkırıyor; yağmurda zemin katı dolduran su için kardeşler 9 delik açtı, AFAD inceleme yaptı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Evin tabanından fışkıran su köyde tedirginlik yarattı

Artvin Kemalpaşa Köprücü'de 8 aydır süren su baskını

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Köprücü köyünde, yaklaşık 35 yıllık bir evin altından sekiz ay önce su çıkmaya başladı. Ev sakinleri Yaşar ve Mevlüt Yılmaz kardeşler, özellikle yağışlardan sonra tabandan fışkıran suyun zemin katı doldurduğunu belirtiyor. İlk gece evin içinde duydukları güçlü su sesiyle uyandıklarında, alt katta yaklaşık 1,5 metre su biriktiğini gördüklerini anlattılar.

Sorunun ilk gece yaşanışı ve aile müdahaleleri:

Kardeşler, bir gece aniden yükselen su sesinin ardından alt katta toplanan suyu tahliye etmek için zemine müdahale etti. Beton zemini 9 ayrı noktadan delerek oluşturdukları kanallarla suyu dışarı akıtmaya çalıştılar. Mevlüt Yılmaz, yaşadıkları ilk gecenin etkisini şu sözlerle paylaştı: 'Gece amcam seslendi. Kalktığımızda evin altında 1,5 metre su vardı. Evi 9 yerden delip suyu tahliye ettik. Ne bahçe kaldı ne başka bir şey. Geceleri aşırı su sesinden evde oturulmuyor.'

Tahliye, inceleme ve belirsiz kaynak:

Yaşadıkları her yağmur döneminin aile için tedirginlik kaynağı olduğunu söyleyen Yaşar Yılmaz da, 'Yağmur yağdığında evimizin içi doluyor. Korkup evden çıkıyoruz. Su iki üç gün sonra kesiliyor. İlk duyduğumuzda evin içinden su sesi geliyordu. Kalkıp baktık, kapıdan ve bacadan su çıkıyordu. Biz de zemini delip suyu tahliye ettik' diye konuştu. Suyun kaynağının evin arkasından geçen dere mi yoksa yer altı suyu mu olduğu henüz tespit edilemedi.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, olay üzerine ev ve çevresinde inceleme yaptı. Kardeşler ise temelde oluşabilecek hasar endişesini dile getirerek, sorunun kaynağının belirlenip kalıcı bir çözüm bulunmasını istiyorlar. Bölgedeki yerel yetkililerin ve uzman ekiplerin yapılacak detaylı incelemeyle, suyun izole edilmesi veya yönlendirilmesi gibi çözümler üzerinde çalışması bekleniyor.

Artvin’de iki katlı evin altından çıkan su görenleri şaşkına çeviriyor

Artvin’de iki katlı evin altından çıkan su görenleri şaşkına çeviriyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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