Evinde ölü bulundu: Pazaryeri Mahallesi'ndeki dairede inceleme başlatıldı

Evinde ölü bulundu

Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde, Onur Apartmanı'nın birinci katındaki dairede uzun süredir haber alınamayan bir kişi, ekiplerin müdahalesiyle hareketsiz halde bulundu.

Olay yeri ve müdahale:

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında 2739. Sokak'taki Onur Apartmanı'nda meydana geldi. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle eve giren polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişiyi hareketsiz halde tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme ve adli süreç:

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından adli ve idari yönden inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

BATMAN’IN PAZARYERİ MAHALLESİ’NDE KENDİSİNDEN BİR SÜREDİR HABER ALINAMAYAN KİŞİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.