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Evladını Filo Jet faciasında kaybeden annenin adalet çağrısı: ahım sizi yakacak

Girne'deki Filo Jet kazasında evladını yitiren anne, soruşturma sürecinde kendisine yapılan şikayetlere tepki göstererek adalet arayışını sürdürdü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Evladını Filo Jet faciasında kaybeden annenin adalet çağrısı: ahım sizi yakacak

Acılı annenin feryadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta yaşanan Filo Jet gemi faciasında oğlunu kaybeden bir anne, duruşma sonrası yaptığı açıklamada evladının hakkını aradığı için hakkında şikayet yapıldığını söyledi. Anne, kendisine yönelik süreç ve yaşadığı acı hakkında kamuoyuna duygusal bir tepki verdi.

Anne, basın açıklamasında kendisini şikayet edenlere sert bir dille seslendi: "Beni dava edin istediğiniz kadar. Ben de sizi Rabbime şikayet ediyorum. Benim ahım sizi yakacak. Bizim ölülerden tek farkımız sadece nefes almak."

Adalet talebi ve kişisel tepkiler

Evladını kaybeden anne, yaşadığı kaybın büyüklüğünü vurgulayarak benzer acıları paylaşan diğer ailelere dikkat çekti. "Yaşadığımı ben bilirim. Yaşadığım acıları ben bilirim" sözleriyle, sürecin kişisel boyutunu ve adalet beklentisini öne çıkardı. Açıklamada, bazı kişilerin yaptığı şikayetlere rağmen hak arama kararlılığının sürdürüleceği belirtildi.

"Benim ahım sizi yakacak" ifadeleri, annenin hukuk sürecine ve vicdani hesaplaşmaya ilişkin kararlı duruşunu özetledi. Anne, kaybedecek bir şeyi kalmadığını söyleyerek adalet ve hesap sorma isteğini tekrarladı.

Soruşturmanın seyri ve arama çalışmaları

Filo Jet yolcu gemisinin Girne'den Mersin'e seferi sırasında alabora olmasıyla ilgili soruşturmada 9 zanlı tutuklanmıştı. Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen sekizinci duruşmada polis tahkikat memuru Mehmet Mannaş, geminin teknik arızaları, geçmiş kazaları ve sefer veri kayıt cihazına ilişkin yeni bulguları mahkemeye aktardı.

Soruşturmada aranan kişi sayısının 5'ten 7'ye yükseldiği ve mahkemeden 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalması talep edildiği açıklandı. Faciada kaybolan 28 kişiden 27'sinin cansız bedenine ulaşılırken, son kişi için Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Anne ve diğer kayıp yakınlarının adalet beklentisi, devam eden soruşturma ve arama çalışmalarının seyrine bağlı olarak kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Girne&#039;deki Filo Jet gemi faciasında oğlunu kaybeden acılı anne, evladının hakkını aradığı için...

Girne'deki Filo Jet gemi faciasında oğlunu kaybeden acılı anne, evladının hakkını aradığı için şikayet edildiğini belirterek, "Beni dava edin istediğiniz kadar. Ben de sizi Rabbime şikayet ediyorum. Benim ahım sizi yakacak. Bizim ölülerden tek farkımız sadece nefes almak" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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