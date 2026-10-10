Evlilik hayaliyle kandırılan 75 yaşındaki adam baklava almak isterken dolandırıldı

Olayın gelişimi:

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde 6 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, 75 yaşındaki Nizamettin Günan evlenme vaadiyle tanıştığı ve kendisinden 45 yaş küçük olduğu belirlenen kadınla görüşmeye başladı. Günan, güvenerek toplam 170 bin TL değerindeki altınları teslim ettiğini, kuyumcuda iki bilezik aldıklarını ve yola çıktıklarını anlattı. Mağdurun ifadesine göre kadın kendisini önce 'Ceylan', sonra 'Leyla' olarak tanıttı; yol üzerinde kadının 'baklava alır mısın' demesi üzerine baklava almak için durduğu sırada kadının kaçtığını söyledi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip saha çalışması gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis bulgularında şüpheliler arasında Günan'ın bir akrabasının da yer aldığı ve yaşlı adamın evlenme isteğini bildikleri için bir evlilik senaryosu oluşturdukları tespit edildi.

Mağdurun ifadeleri ve iade:

Günan, dolandırıcılara kaptırdığı altınlara kavuştuğunu belirterek polis ekiplerine teşekkür etti. Mağdur, 'Bunlar bizim köyden, ailelerimizi tanıyan kişilerdi. Bize darbe vurdular, biz de bilemedik' ifadelerini kullandı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, ele geçirilen altınların sahibine iade edildiği kaydedildi.

75 YAŞINDAKİ NİZAMETTİN GÜNAN, EVLİLİK VAADİYLE TANIŞTIĞI VE KENDİSİNDEN 45 YAŞ KÜÇÜK OLAN KADINA 170 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALTINLARINI KAPTIRINCA POLİSE BAŞVURDU.