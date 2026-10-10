Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Evlilik hayaliyle kandırılan 75 yaşındaki adam baklava almak isterken dolandırıldı

Hatay'da 75 yaşındaki Nizamettin Günan evlilik vaadiyle kandırılarak 170 bin TL'lik altınlarını verdi; polis 4 şüpheliyi yakalayıp altınları iade etti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:16

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 09:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Evlilik hayaliyle kandırılan 75 yaşındaki adam baklava almak isterken dolandırıldı

Olayın gelişimi:

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde 6 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, 75 yaşındaki Nizamettin Günan evlenme vaadiyle tanıştığı ve kendisinden 45 yaş küçük olduğu belirlenen kadınla görüşmeye başladı. Günan, güvenerek toplam 170 bin TL değerindeki altınları teslim ettiğini, kuyumcuda iki bilezik aldıklarını ve yola çıktıklarını anlattı. Mağdurun ifadesine göre kadın kendisini önce 'Ceylan', sonra 'Leyla' olarak tanıttı; yol üzerinde kadının 'baklava alır mısın' demesi üzerine baklava almak için durduğu sırada kadının kaçtığını söyledi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip saha çalışması gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. isimli dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis bulgularında şüpheliler arasında Günan'ın bir akrabasının da yer aldığı ve yaşlı adamın evlenme isteğini bildikleri için bir evlilik senaryosu oluşturdukları tespit edildi.

Mağdurun ifadeleri ve iade:

Günan, dolandırıcılara kaptırdığı altınlara kavuştuğunu belirterek polis ekiplerine teşekkür etti. Mağdur, 'Bunlar bizim köyden, ailelerimizi tanıyan kişilerdi. Bize darbe vurdular, biz de bilemedik' ifadelerini kullandı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, ele geçirilen altınların sahibine iade edildiği kaydedildi.

75 YAŞINDAKİ NİZAMETTİN GÜNAN, EVLİLİK VAADİYLE TANIŞTIĞI VE KENDİSİNDEN 45 YAŞ KÜÇÜK OLAN KADINA...

75 YAŞINDAKİ NİZAMETTİN GÜNAN, EVLİLİK VAADİYLE TANIŞTIĞI VE KENDİSİNDEN 45 YAŞ KÜÇÜK OLAN KADINA 170 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALTINLARINI KAPTIRINCA POLİSE BAŞVURDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozüyük Aksutekke'de motoru tutuşan otomobil itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
images

Güvenlik adımı: Kilis'te rögar kapağına asfalt döküldü
images

Garaj rampasından çıkan araç bankta oturan iki genci yaraladı
images

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kıyıda sıraya giren tazelik: kayıktan kapıya balık servisi

KADES’ten yardım isteyen kadın boş arazide darp edilmiş halde bulundu

Gediz’de ailelere okul ve medya okuryazarlığı eğitimi verildi

Kayserili atıcılardan Kabakcı'ya başarı ziyareti

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Hastanede iş sağlığı ve güvenliği denetimiyle eksikler belirlendi

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak