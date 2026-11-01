Okullarda cumhuriyet ve temizlik değerleriyle yetişiyor çocuklar

bayburt'ta gençlere yönelik değerler çalışmaları sürüyor

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen değerler eğitimi programları devam ediyor. Programların amacı, eğitimlerin hem bilgi verme hem de davranış kazandırma boyutunu birlikte ele almak olarak belirlendi.

cumhuriyet temalı etkinlik:

Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Bayramı teması işlendi. Etkinlikte öğrencilere Cumhuriyet’in ilanı ve milli bayramların taşıdığı anlam anlatıldı; küçük yaştaki katılımcılara uygun anlatım ve etkinliklerle bilinçlendirme hedeflendi.

abdest ve temizlik eğitimi:

Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda gerçekleştirilen programda ise abdest ve temizlik konuları ele alındı. Öğrencilere abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler ve temizliğin günlük yaşamdaki yeri uygulamalı ve açıklayıcı şekilde aktarıldı.

Her iki etkinlikte de içerikler öğrenci yaş gruplarına uygun etkinliklerle desteklendi; programlar, teorik bilginin yanı sıra davranışa dönük uygulamalarla pekiştirildi. Etkinliklerin sürdürüleceği ve benzer çalışmaların diğer kurumlarla da koordineli yürütüleceği belirtildi.

BAYBURT'TA DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR