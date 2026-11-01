Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Okullarda cumhuriyet ve temizlik değerleriyle yetişiyor çocuklar

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine Cumhuriyet bilinci, abdest ve temizlik eğitimleri sunuyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 07:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okullarda cumhuriyet ve temizlik değerleriyle yetişiyor çocuklar

bayburt'ta gençlere yönelik değerler çalışmaları sürüyor

Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen değerler eğitimi programları devam ediyor. Programların amacı, eğitimlerin hem bilgi verme hem de davranış kazandırma boyutunu birlikte ele almak olarak belirlendi.

cumhuriyet temalı etkinlik:

Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nda düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet Bayramı teması işlendi. Etkinlikte öğrencilere Cumhuriyet’in ilanı ve milli bayramların taşıdığı anlam anlatıldı; küçük yaştaki katılımcılara uygun anlatım ve etkinliklerle bilinçlendirme hedeflendi.

abdest ve temizlik eğitimi:

Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunda gerçekleştirilen programda ise abdest ve temizlik konuları ele alındı. Öğrencilere abdest alırken dikkat edilmesi gerekenler ve temizliğin günlük yaşamdaki yeri uygulamalı ve açıklayıcı şekilde aktarıldı.

Her iki etkinlikte de içerikler öğrenci yaş gruplarına uygun etkinliklerle desteklendi; programlar, teorik bilginin yanı sıra davranışa dönük uygulamalarla pekiştirildi. Etkinliklerin sürdürüleceği ve benzer çalışmaların diğer kurumlarla da koordineli yürütüleceği belirtildi.

BAYBURT&#039;TA DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

BAYBURT'TA DEĞERLER EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayburt Lisesi'nde üç eTwinning projesine ulusal kalite etiketi
images

Bursalı öğrenciler Prag’da Erasmus stajıyla mesleki ufuklarını genişletti
images

Kastamonu Üniversitesi TYÇ logosu kullanan program sayısıyla ilk 30'da
images

sanal gerçeklik ve nefes egzersiziyle ameliyat sonrası ağrı yönetimine TÜBİTAK d...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kemaliye'de Yağmurdere Sokak'taki istinat duvarı çöküşüne hızlı müdahale

Kaldırımları bölen elektrik panoları Erzincan'da risk ve erişim sorunu yaratıyor

Erzincan'da mindere çıkanlar: SEM Performans Ligi 1. etap eleme heyecanı

erzincan'da ak parti ekim ayı danışma meclisi toplandı

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme