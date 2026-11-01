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Bayburt Lisesi'nde üç eTwinning projesine ulusal kalite etiketi

Bayburt Lisesi öğrencileri, İngilizce öğretmeni Yeşim Tepeli rehberliğinde yürüttükleri üç eTwinning projeleriyle Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazandı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 07:23

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bayburt Lisesi'nde üç eTwinning projesine ulusal kalite etiketi

Bayburt Lisesi'nde eTwinning çalışmaları ulusal düzeyde ödüllendirildi

Bayburt Lisesi'nin bir önceki eğitim-öğretim yılında yürüttüğü 3 farklı eTwinning projesi, Ulusal Kalite Etiketi ile tescillendi. Projelerde görev alan öğrencilere, okulda düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi.

Projelerin yürütülmesi ve öğrenci katkısı:

Projeler, İngilizce öğretmeni Yeşim Tepeli rehberliğinde gerçekleştirildi. Öğrenciler dijital platformlarda aktif rol alarak proje faaliyetlerine katkı sundu; yabancı dil pratiği, dijital işbirliği ve kültürlerarası etkileşim imkânlarından faydalandılar.

Ulusal Kalite Etiketi'nin önemi:

eTwinning projeleri, farklı ülkelerdeki okulların dijital ortamda ortak çalışmalar yürütmesini sağlıyor. Ulusal Kalite Etiketi ise bu projelerin belirlenen kalite ölçütlerini karşıladığını gösteriyor ve projeye katılan okul ile öğrencilerin ulusal düzeyde tanınırlığını artırıyor.

Okul Müdürü Gökhan Karakurt törende öğrencileri ve öğretmen Yeşim Tepeli'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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