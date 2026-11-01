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Öğrenci başarısını ortak ölçmek için OYSS Erzurum'da ele alındı

Süleyman Ekici, Erzurum Ölçme Değerlendirme Merkezi'ndeki görüşmede OYSS'nin dijital sınav uygulama, değerlendirme ve öğrenci geri bildirimlerini ele aldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Öğrenci başarısını ortak ölçmek için OYSS Erzurum'da ele alındı

Erzurum'da OYSS uygulamaları değerlendirildi

İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum Ölçme Değerlendirme Merkezi'ni ziyaret ederek Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) hakkında merkez yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, sistemin sınav hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin dijital ortamda nasıl bütüncül bir yapıya kavuşturulduğu üzerinde duruldu.

OYSS'nin dijital altyapısı ve süreçleri:

Görüşmede, OYSS ile sınavların hazırlanmasından uygulanmasına ve değerlendirilmesine kadar olan aşamaların dijital platformlar üzerinden entegre edilmesinin sağladığı kolaylıklar tartışıldı. Hazırlık, uygulama ve puanlama süreçlerinin dijitalleşmesi ile hataların azalması, zaman yönetiminin iyileşmesi ve standartlaştırılmış uygulamaların yaygınlaşması hedefleniyor.

Ölçme-değerlendirme ve öğrenciye geri bildirim:

Toplantıda ayrıca OYSS'nin, öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu ölçme ve değerlendirme süreçlerini güçlendirmek için kullanılabileceği vurgulandı. Sınav sonuçlarının analiz edilerek öğrencilere etkili geri bildirimler sunulması ve sonuçların öğretim süreçlerine dönüt sağlamada kullanılmasının önemi öne çıkarıldı.

Yetkililer, OYSS ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarında ortak standartların güçlendirilmesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin daha kapsamlı değerlendirilmesi ve eğitimin niteliğinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Erzurum'daki değerlendirme, sistemin yerel uygulamalarda nasıl işleyeceğine ilişkin farkındalığı ve uyum çalışmalarını desteklemeyi amaçladı.

ERZURUM’DA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, ERZURUM ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİNİ ZİYARET...

ERZURUM’DA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, ERZURUM ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN ORTAK YAZILI SINAV SİSTEMİ (OYSS) HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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