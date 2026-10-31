Bursalı öğrenciler Prag’da Erasmus stajıyla mesleki ufuklarını genişletti

Osmangazi BİMTAL'in Prag deneyimi

Osmangazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus+ KA122-VET programı kapsamında öğrencilerine önemli bir uluslararası deneyim sundu. "Osmangazi BİMTAL Avrupa Staj Programı 2025" (Proje No: 2025-1-TR01-KA122-VET-000334728) çerçevesinde, üç farklı mesleki alandan seçilen 13 öğrenci ve 4 öğretmen Çekya'nın başkenti Prag'da üç haftalık mesleki staj gerçekleştirdi.

Mesleki uygulama ve dil gelişimi:

Öğrenciler, kendi alanlarında faaliyet gösteren uluslararası işletme ve kurumlarda uygulamalı çalışma fırsatı buldu. Bu uygulamalar sayesinde teknik yeterlilikler pekişirken, günlük iş akışına katılım mesleki alışkanlıkların güçlenmesini sağladı. Program süresince öğrencilerin yabancı dil becerileri de pratik yoğunluğu sayesinde yükseldi; hem mesleki terminoloji hem de günlük iletişim üzerine kazanımlar elde edildi.

Proje çıktıları ve yerel paylaşım:

Programı tamamlayan katılımcılar, uluslararası tanınırlık taşıyan Europass belgeleri ve Katılım Sertifikaları almaya hak kazandı. Elde edilen kazanımların paylaşılması ve Erasmus+ faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla proje ekibi; Okul Müdürü Nur Tutkun, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Görüşmelerde projenin hedefleri, öğrencilerin edindiği beceriler ve geleceğe yönelik etkileri paylaşıldı.

Proje heyeti ayrıca Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek mesleki eğitimde iş birliği olanaklarını ve uluslararası projelerin öğrencilere sunduğu fırsatları değerlendirdi. Bu ziyaretler, yerel paydaşlarla bilgi alışverişini güçlendirerek benzer projelerin yaygınlaşmasına zemin hazırladı.

Osmangazi BİMTAL, uluslararası projeler aracılığıyla öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini artırmayı, kültürlerarası deneyimlerini zenginleştirmeyi ve onları geleceğin iş dünyasına daha donanımlı hazırlamayı sürdüreceğini vurguluyor. Bu tür programların hem bireysel kariyer gelişimine hem de bölge ekonomisinin nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağladığı belirtiliyor.

OSMANGAZİ BORSA İSTANBUL KIZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, ERASMUS+ DESTEĞİYLE PRAG’DA ÜÇ HAFTALIK MESLEKİ STAJ DENEYİMİ KAZANDI.