Evsel atıklar seraya ısı, şebekeye elektrik oluyor

Atıktan enerjiye dönüşüm süreci:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yönetimindeki katı atık düzenli depolama tesislerinde evsel atıklar önce mekanik ayrıştırma işlemlerinden geçiriliyor. Ayrıştırma sırasında organik atıkların depolanmasıyla oluşan metan gazı toplama sistemleriyle yakalanıyor ve biyokütle enerji santrallerine aktarılıyor.

Toplamda 12 megawatt kurulu güce sahip biyokütle santrallerinde toplanan metan, gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Bu üretim kapasitesiyle tesisler, yılda yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde enerji üretebiliyor; böylece atık yönetimi ile enerji üretimi iç içe yürütülüyor.

Atık ısının tarımsal üretimde kullanımı:

Elektrik üretimi sırasında gaz motorlarından açığa çıkan ısı, doğrudan değerlendirilerek seracılık faaliyetlerine aktarılıyor. Bu sistemde hem enerji üretimi sağlanıyor hem de ortaya çıkan termal enerji bitki yetiştiriciliğinde kullanılarak üretim verimliliği artırılıyor.

Isının seralara yönlendirilmesiyle bitkilerin ihtiyaç duyduğu sıcaklık sağlanırken, enerji üretiminden kaynaklanan atık ısının yeniden üretim sürecine kazandırılması hedefleniyor. Bu yöntem, atığın bertarafından öte bir kaynak olarak kullanılmasını mümkün kılıyor.

Belediyenin yaklaşımı ve hedefleri:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Erdal Vatansever, tesislerin çalışma prensibini özetleyerek, "Çöplerin mekanik olarak ayrıştırıldığı, çöplük gazından elektrik elde edildiği ve atık ısıdan yararlanarak seracılık yapılan özel tesislerimizden bir tanesindeyiz" dedi. Vatansever, metan gazının toplanarak elektrik üretiminde kullanıldığını ve motorların çalışması sırasında açığa çıkan ısının bitkilerin yetişmesi için değerlendirildiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise belediyecilik anlayışlarını çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şekilde sürdürdüklerini, atıkları yalnızca bertaraf edilmesi gereken unsurlar olarak görmediklerini; doğru yöntemlerle yeniden değerlendirilerek enerji ve tarımsal üretim kaynağına dönüştürdüklerini kaydetti.

Bu uygulama, yerel atık yönetiminden elde edilen enerji ile tarım üretimini bir araya getirerek kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyor. Hem elektrik üretimi hem de ısı kullanımı üzerinden sağlanan bu döngü, belediyenin çevresel hedefleriyle uyumlu olarak ekonomik ve ekolojik fayda üretiyor.

EVSEL ATIKLAR ÖNCE ENERJİYE, SONRA SERALARDA EKONOMİYE DÖNÜŞÜYOR