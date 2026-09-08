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Okul bahçeleri yeni döneme temiz ve bakımlı hazırlanıyor

Trabzon'da 14 Eylül öncesi 2026-2027 öğretim yılı hazırlığı: okul bahçelerinde tazyikli suyla yıkama, yabani ot temizliği ve ağaç budama yapılıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Okul bahçeleri yeni döneme temiz ve bakımlı hazırlanıyor

Trabzon'da okul bahçeleri yeni döneme hazırlanıyor

14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde, il genelindeki okulların bahçelerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler okul bahçelerini tazyikli su ile yıkayarak yüzey temizliği yapıyor; yabani otlar temizleniyor, ağaçlar budanıyor ve genel çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

amaç ve sonuçlar:

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarla öğrencilerin eğitim göreceği ve vakit geçireceği alanların sağlıklı ve hijyenik hale getirilmesi hedefleniyor. Yapılan bakım ve temizlik, okulların yeni döneme eksiksiz hazırlanmasına katkı sağlıyor.

TRABZON&#039;DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLARIN BAHÇELERİNDE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI...

TRABZON'DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLARIN BAHÇELERİNDE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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