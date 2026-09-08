Okul bahçeleri yeni döneme temiz ve bakımlı hazırlanıyor

Trabzon'da okul bahçeleri yeni döneme hazırlanıyor

14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde, il genelindeki okulların bahçelerinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekipler okul bahçelerini tazyikli su ile yıkayarak yüzey temizliği yapıyor; yabani otlar temizleniyor, ağaçlar budanıyor ve genel çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

amaç ve sonuçlar:

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarla öğrencilerin eğitim göreceği ve vakit geçireceği alanların sağlıklı ve hijyenik hale getirilmesi hedefleniyor. Yapılan bakım ve temizlik, okulların yeni döneme eksiksiz hazırlanmasına katkı sağlıyor.

TRABZON'DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLARIN BAHÇELERİNDE TEMİZLİK VE BAKIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.