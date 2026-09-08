Mersin'de orman yangını riski sürüyor: ekipler teyakkuzda

Mersin'de orman yangını alarmı

Mersin'de etkili olan yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar koşulları, orman yangını riskini artırdı. Bölge ekipleri olası yangınlara karşı alarma geçirilirken, sahada görev yapan ekipler ve yerel yönetimler yoğun bir teyakkuz içinde bulunuyor.

Saha ziyaretleri ve ilk müdahale ekipleri:

Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, işletme müdür yardımcısı ve işletme şefleriyle birlikte Sipahili, Büyükeceli ve Delikkaya İlk Müdahale Ekiplerini ziyaret etti. Ziyarette, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan personel, araç ve donanımın hazır tutulmasının önemi vurgulandı.

Yapımı süren tesisler ve halk uyarısı:

Kızıl, yapımı devam eden Lapa ve Şırşır İlk Müdahale Ekip binalarında da incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında orman köylüleriyle bir araya gelinerek, vatandaşlara artan risk karşısında daha dikkatli olmaları ve olası tehlikeleri en aza indirecek önlemleri almaları çağrısı yapıldı.

Yetkililer, ormanlık alanlar ve çevresinde ateş yakılmaması gerektiğini; anız, bahçe atıkları gibi yangın riski oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınılması gerektiğini özellikle belirtti. Ayrıca ekiplerin her an göreve hazır tutulmasının yangınla mücadelede belirleyici olduğu ifade edildi.

Kamuoyuna yapılan çağrıda, sıcaklık yüksek, nem düşük ve rüzgâr kuvvetli olduğu dönemlerde vatandaşların azami dikkat göstermesi istendi; personelin fedakar çalışmalarına teşekkür edildi.

MERSİN’DE YÜKSEK SICAKLIK, DÜŞÜK NEM VE KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ORMAN YANGINI RİSKİNE KARŞI EKİPLER TEYAKKUZDA TUTULUYOR.