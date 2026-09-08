Bozdoğan’da atık yığını sonlandıruldu: iki günde kapsamlı temizlik

Belediye karar ve şikayetler sonrası harekete geçti

Bozdoğan Belediyesi, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda halk ve çevre sağlığını tehdit eden alanlarda kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Çalışma, özellikle uzun süredir biriktirilmiş evsel atıkların neden olduğu kötü koku ve hijyen sorunlarına müdahaleyi hedefledi.

Operasyonun boyutu ve lojistik:

2-3 Eylül 2026 tarihlerinde yürütülen yoğun mesai kapsamında, toplam 27 belediye personeli görev aldı. Kadro dağılımı; 6 zabıta, 5 Fen İşleri ve 16 Temizlik İşleri personeli olarak kaydedildi. Ekipler, biriktirilen evsel atık, çöp ve benzeri malzemeleri titizlikle toplayarak tahliye etti.

Tahliye işlemlerinde kullanılan araç sayısı ve türleri şöyleydi: 5 traktör, 7 kamyonet, 2 kamyon ve 2 çöp taksi olmak üzere toplam 16 araç ile atıklar alandan uzaklaştırıldı ve ilgili bertaraf alanlarına taşındı.

Dezenfeksiyon ve halk sağlığı önlemleri:

Atıkların tahliye edilmesinin ardından, çevre ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek noktalarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Özellikle bina içi ve çevresinde kötü koku, haşere çoğalması ve benzeri hijyen sorunlarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alındı.

Çalışmalara destek veren kurumlar arasında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilgili mahalle muhtarlıkları yer aldı; böylece operasyonun güvenliği ve koordinasyonu sağlandı.

Bozdoğan Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda vatandaşlarımızın sağlığı ve ilçemizin temizliği için kapsamlı çöp ev temizliği ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdik. 2-3 Eylül tarihlerinde yürütülen çalışmalarda biriktirilen evsel atık ve çöpler ekiplerimiz tarafından temizlenerek tahliye edildi. 27 personel ile gerçekleştirilen çalışmaların ardından gerekli alanlarda ilaçlama da yapıldı. Bozdoğan’ımızın daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir ilçe olması için sahadayız, çalışıyoruz'

Belediye yetkilileri, benzer şikayetlerin takibi ve olası sağlık risklerinin önlenmesi için vatandaşlarla iletişimin sürdürüleceğini bildirdi ve ilçe genelinde temizlik çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

BOZDOĞAN’DA ÇÖP EV TEMİZLENDİ