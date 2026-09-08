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Bursa Büyükşehir'in 50 kilometrelik yol hamlesi kırsal mahallelerin ulaşımını kolaylaştırdı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Büyükorhan'da 12 mahallede toplam 50 km yol yeniledi; kırsal ulaşım daha güvenli.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Bursa Büyükşehir'in 50 kilometrelik yol hamlesi kırsal mahallelerin ulaşımını kolaylaştırdı

50 kilometrelik yenileme 3 ilçede tamamlandı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde kapsamlı bir yol yenileme çalışmasını tamamladı. Çalışmalar toplam 12 mahalleyi kapsıyor ve bölgede 50 kilometrelik altyapı iyileştirmesi yapıldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje, kırsal mahallelerdeki ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Temmuz ayı içerisinde tamamlanan çalışmalarda Orhaneli ilçesinin Letafet bağlantı yolunda 2 kilometre, Mustafakemalpaşa ilçesinde Aşağıbalı-Yukarıbalı arasında 2,5 kilometre, Karaköy anayolu 4 kilometre, Çaltılıbük-Soğukpınar 3 kilometre, Soğukpınar-Yenikızılelma 4 kilometre, Yenikızılelma-Fındıcak 3,5 kilometre, Fındıcak-Eskibalçık 3 kilometre, Yukarıbalı-Çiviliçam 9 kilometre, Çiviliçam-Fındıcak çatrağı 8 kilometre ve Eskibalçık-Devecikonağı 6 kilometre yolları yenilendi. Ayrıca Büyükorhan ilçesinin Burunca Mahallesi ile Mustafakemalpaşa ilçesinin Aşağıbalı Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik sathi kaplama çalışması da tamamlandı.

Başkan Vekili Şahin Biba yönetiminde başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında ekipler, il genelinde saha taramalarıyla ihtiyaçları belirledi ve bütüncül planlama ile adım adım ilerledi. Ağustos ayı içinde il genelinde gerçekleştirilen 106 kilometreden fazla sathi kaplama çalışması da bu planlamanın bir parçası oldu; ekipler eylül ayına hızlı bir başlangıç yaptı.

vatandaşın değerlendirmesi ve etkileri:

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yapılan yatırımlar sayesinde bölgede yenilenmeyen yol kalmadığını ve kırsal mahallelerde ulaşımın artık daha konforlu ve güvenli olduğunu belirtti. Yolların yenilenmeden önce köylerine ulaşımın güç olduğunu vurgulayan Aşağıbalı Mahallesi Muhtarı Osman Sarı, "Yollar yenilendi. Daha rahat şekilde yolculuk ediyoruz. Köylü de memnun. Başkan Vekilim Şahin Biba'ya teşekkür ederim" diyerek memnuniyetini ifade etti.

Proje, yerel ulaşım ağının güçlendirilmesi ve kırsal yaşamın günlük ihtiyaçlarına erişimin kolaylaştırılması hedefleri doğrultusunda planlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen sathi kaplama ve yol yenileme çalışmaları, bölgedeki taşıma güvenliği ile ulaşım süresinde iyileşme sağlaması beklenen somut adımlar olarak ön plana çıkıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE 10, ORHANELİ İLÇESİNDE 1 VE BÜYÜKORHAN...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİNDE 10, ORHANELİ İLÇESİNDE 1 VE BÜYÜKORHAN İLÇESİNDE 1 MAHALLE OLMAK ÜZERE TOPLAM 12 MAHALLEYİ KAPSAYAN BÖLGEDE 50 KİLOMETRELİK YOL YENİLEME ÇALIŞMASINI TAMAMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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