eylülün birikmiş nemi yağışa dönüştü: trabzon'da yağışlar ve riskler arttı

eylül yağışları verilerle ortaya çıktı:

Trabzon'da 2026 eylül ayında kaydedilen yağış miktarı 158,2 milimetre olarak ölçüldü; bu değer, 1991-2020 uzun yıllar ortalaması olan 85,4 milimetre'nin yaklaşık yüzde 85 üzerindeydi. Kentte aynı dönemde yağışlı gün sayısı da artarak 14 güne çıktı. Yazdan sonbahara geçiş döneminde hem yağış miktarı hem de yağışlı gün sayısındaki bu yükseliş, meteorolojik kayıtlarla doğrulandı.

meteorolojik veriler:

Uzun yıllar ortalamasına göre ağustos ayında Trabzon'a düşen yağış miktarı 59,4 milimetre iken, eylül ortalaması 85,4 milimetre olarak kaydediliyor. Son üç yılın verileri eylül için şu şekilde: 2024'te 92,4 milimetre yağış ve 12 yağışlı gün; 2025'te 116,4 milimetre yağış ve 10 gün; 2026'da ise 158,2 milimetre yağış ve 14 gün.

Ağustos ayı verileri de değişkenlik gösterdi: uzun yıllar ortalaması 59,4 milimetre olan ağustos için 2024'te 16,4, 2025'te 76,6 ve 2026'da 31,7 milimetre ölçüldü. Bu dalgalanma, yaz-sonbahar geçişinde yağış rejiminde oluşan ani değişikliklere işaret ediyor.

uzman değerlendirmesi ve nedenleri:

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazihan Ursavaş, bölgedeki artışın nedenleri üzerinde durdu. Ursavaş, "Ağustos ayında daha sıcak günler geçirdik ve yeryüzündeki sular, deniz yüzeyinden ve yeryüzünden buharlaşarak atmosfere karıştı" diyerek, biriken nemin eylül soğumalarıyla yağışa dönüştüğünü aktardı. Ayrıca atmosferdeki ısınmanın yağışların yer ve şiddetini etkilediğini vurguladı.

Ursavaş, yağışlardaki değişimin sadece miktardan ziyade şiddet ve yoğunluk artışıyla kendini gösterdiğini belirterek şöyle devam etti: "Bunun nedeni doğrudan artan küresel ısınmayla havada belli bir sıcaklık artışı gözlemlememiz. Bu, yağışların soğuk hava katmanıyla karşılaşmasını engelliyor ve daha yukarılara taşınarak soğuk hava katmanını bulmaya çalışıyor. Yeryüzünden buharlaşma da aynı hızla devam ediyor ve bu sürekli bir birikim meydana getiriyor."

Ursavaş, iklim değişikliğinin uzun vadeli etkilerine dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yüzyıllarda 20 bin yılda meydana gelen dört derecelik bir artış varken şu anda 100 yıllık süreç içerisinde neredeyse 1-1,5 derecelik sıcaklık artışı ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı ve bu ivmenin yağış rejimlerini değiştirdiğini söyledi.

riskler ve öneriler:

Doğu Karadeniz'de son dönemde yaşanan yoğun yağışlar sel ve taşkın riskini yeniden gündeme taşıdı; bölgede can kaybı, arazi ve maddi zararlar rapor edildi. Uzman, bu olası etkilerle mücadelede çevrenin korunması ve suyun verimli kullanılmasının önemini vurguladı.

Ursavaş, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı: su kaynaklarını korumak, suyu verimli kullanmak, plastik ve diğer atıkları kaynağında azaltmak. Ayrıca attığımız her adımın ve harcadığımız her suyun çevre üzerindeki geri dönüşümlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Bu basit önlemlerin, uzun vadede ani ve yoğun yağışların yol açabileceği sorunlara karşı etkili çözümler oluşturabileceğine işaret etti.

Özetle, Trabzon'daki eylül yağışlarındaki artış hem meteorolojik verilerle teyit edilmekte hem de iklim değişikliğinin bölgesel etkilerinin somut bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Önlem alınmadığı takdirde artan buharlaşma ve biriken nem, gelecekte benzer veya daha şiddetli yağış olaylarına zemin hazırlayabilir.

Trabzon'da Eylül yağışları son yılların üzerine çıktı