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Eyüpsultan'da gişe civarında durdurulan araçta 50 kilogram kokain şüphesiyle madde ele geçirildi

Eyüpsultan'da jandarma ekipleri, Fenertepe Gişeleri civarında durdurdukları araçta darası 50 kilogram olan kokain olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyüpsultan'da gişe civarında durdurulan araçta 50 kilogram kokain şüphesiyle madde ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Gelen ihbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Fenertepe Gişeleri yakınlarındaki dinlenme tesisi civarında tedbir aldı. Bölgedeki kontroller sırasında şüpheli bir araç durduruldu ve araçtaki kişilerle ilgili arama yapıldı.

ele geçirilen maddeler ve deliller:

Aramada, gri renkli valiz ve siyah poşet içerisinde, daralı ağırlığı 50 kilogram gelen, beyaz renkli ve kokain olduğu değerlendirilen uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundu. Maddenin net ağırlığı ile kesin tespitlerin sayım ve tartım tutanağı ile belirleneceği belirtildi. Olay yerinde ayrıca şüphelilere ait 2 cep telefonu ele geçirildi.

şüpheliler ve işlemler:

Araçta bulunan sürücü Hilal Yiğit K. ile beraberindeki Savaş K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler üzerinde ve araçta yapılan arama sonucu elde edilen deliller incelenmek üzere işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve teknik-tedbir çalışmaları jandarma tarafından sürdürülüyor.

Eyüpsultan’da araçta 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Eyüpsultan’da araçta 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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