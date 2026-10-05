Eyüpsultan'da icra tarafından tutulan depo yangınla karşılaştı

Eyüpsultan'da yediemin deposunda yangın
Eyüpsultan'da bir yediemin icra deposunda yangın çıktı. Olayın başlangıç nedeni ve yangının kapsamına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.
deponun niteliği ve muhatapları:
Yediemin depoları, icra daireleri tarafından el konulan eşya ve araçların saklandığı alanlardır. Bu tür tesislerde çıkan yangınlar, mal kaybı ve belge güvenliği açısından önem taşır.
güvenlik ve soruşturma:
Olayla ilgili müdahale ve güvenlik tedbirlerinin uygulandığı, resmi kurumların değerlendirme yapacağı bildirilmektedir; yangının çıkış nedeni belirlendikten sonra gerekli hukuki ve idari süreçler işletilecektir.
Eyüpsultan'daki yediemin icra deposunda yangın çıktı
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