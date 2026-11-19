yenileme çalışmasının kapsamı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda kırsal ulaşımı iyileştirmeye yönelik yeni bir yatırımı daha tamamladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Siverek, Viranşehir, Haliliye ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan 28 kilometrelik grup yolunda kapsamlı yenileme gerçekleştirildi.

Ekipler zorlu arazi şartlarında gece gündüz çalıştı; dağlar aşıldı, kayalık alanlar dinamitlerle parçalandı. Eski ve deforme olmuş asfalt kaldırılarak yol genişliği 9 metreye çıkarıldı. Güzergâh boyunca dolgu, mekanik altyapı, zemin düzenleme ve yol genişletme işlemleri tamamlandı ve hattın tamamında sıcak asfalt serimi yapıldı. Çalışma sonucunda güzergâh modern ve konforlu bir ulaşım yoluna dönüştürüldü.

güzergahın hizmet verdiği mahalleler:

Yenilenen grup yolu; Ayazca, Ortaçlı, Armağanlı, Koşanlar, Yıldız, Güner, Şeyhcafer, Başbük, Güzeltepe, Çadırlı, Payamlı, Yeniköy, Kayalı, Hacız, Dağyanı ve Uluoba başta olmak üzere çok sayıda kırsal mahalleye hizmet verecek. Binlerce vatandaşın kullandığı yolun yenilenmesi, kırsal mahalleler ile ilçe merkezleri arasındaki bağlantıyı güçlendirerek ulaşım sürelerini kısalttı ve güvenliği artırdı.

vatandaşların görüşleri ve ulaşımda sağlanan kolaylıklar:

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Mehmet Kasım Gülpınar ve ekiplere teşekkür etti. Vatandaşlar, eski yolun bozuk olması nedeniyle araçlarının sık sık arızalandığını ve zaman kaybı yaşadıklarını belirterek, "Daha önce yolumuz çok kötüydü. Her gün araçlarımız bozuluyordu, sanayiye gitmek zorunda kalıyorduk. 35 ila 40 dakikada gittiğimiz yolu şimdi 20 dakikada gidiyoruz" ifadelerini kullandı. Yenileme çalışması, özellikle sağlık hizmetlerine erişim, araç güvenliği ve seyahat süresi açısından bölge halkına somut kolaylıklar sağladı.

KIRSALDA 4 İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YOL YENİLENDİ