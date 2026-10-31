Trabzonspor evinde 5'te 5 peşinde: Gaziantep FK ile 15. randevu

Trabzonspor - Gaziantep FK randevusu yarın oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, yarın saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Gaziantep FK'yı konuk edecek. İki ekip ligdeki tarihlerinde 15. kez karşı karşıya gelecek.

Ligdeki tablo ve ev sahibi avantajı:

Sezona iyi başlayan bordo-mavililer ligde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 19 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 8 puanla 14. sırada bulunuyor.

Trabzonspor, iç sahadaki performansıyla dikkati çekiyor; bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazandı. Başakşehir'i 2-1, Gençlerbirliği'ni 5-0, Galatasaray'ı 2-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Ev sahibi ekip, Gaziantep FK karşısında da sahadan 3 puan alıp evindeki seriğini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

Geçmiş karşılaşmalar ve istatistikler:

İki takım geçen sezon birbirleriyle iki kez karşılaştı; Trabzonspor sahasında 1-1 berabere kaldı, deplasmanda ise rakibini 2-1 mağlup etti. Genel olarak bordo-mavililer, Gaziantep FK ile ligde oynadığı 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta Trabzonspor 9 galibiyet, 5 beraberlik alırken, rakibin 12 goluna karşılık kendi filelerini 29 kez havalandırdı. Evindeki 7 maçta Trabzonspor, rakibine karşı 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Bu veriler, Gaziantep FK için deplasmanda zorlu bir sınav anlamına geliyor; teknik ekipler bu istatistikleri göz önünde bulundurarak taktik hazırlıklarını sürdürecek.

Hakem ataması:

Karşılaşmayı yönetecek hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Taşkınsoy'un yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Osman Gökhan Bilir olarak belirlendi; dördüncü hakem ise Alper Akarsu olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10’NCU HAFTASINDA TRABZONSPOR İLE GAZİANTEP FK, 15’NCİ KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER.