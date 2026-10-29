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Fabrikada bakım yapan usta asansörün düşmesiyle yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 17.00'de bir mobilya fabrikasında yük asansörünün aniden düşmesi sonucu 65 yaşındaki bakım ustası Z.T. yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 20:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Fabrikada bakım yapan usta asansörün düşmesiyle yaralandı

Fabrikada bakım yapan usta asansörün düşmesiyle yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında, yük asansörünün aniden düşmesi sonucu bir bakım ustası yaralandı.

olayın gelişimi:

Olay, saat 17.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Alper Sokak'ta bulunan fabrikada meydana geldi. Fabrikaya yük asansörünün bakımını yapmak üzere gelen usta Z.T. (65), asansörün içerisinde çalıştığı sırada asansörün henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden aşağı düştüğü bildirildi.

müdahale ve soruşturma:

Yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine çakılan asansörün içinde bulunan bakım ustası yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve usta ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, düşmenin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA YÜK ASANSÖRÜNÜN DÜŞMESİ...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA YÜK ASANSÖRÜNÜN DÜŞMESİ SONUCU BAKIM USTASI YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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