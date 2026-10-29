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Göreme'de yıkılan peribacası can aldı: hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

Göreme Açık Hava Müzesi önündeki peribacası çöktü; Fatih Eray Tuna (31), Begüm Çetinkaya Tuna ve bir Fransız turist hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Göreme'de yıkılan peribacası can aldı: hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı

Göreme'de yıkılan peribacası can aldı

Nevşehir'in Göreme beldesinde, Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki peribacalarından birinin çökmesi sonucu meydana gelen olayda, kayalıkların altında kalan kişilerden üçü yaşamını yitirdi.

olay yeri ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, peribacasının yıkıldığı ihbarının ardından olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, kurtarma ve arama çalışmalarını öncelikle yaşam bulma ihtimaline göre sürdürdü.

kaybedilenler ve yaralılar:

İlk belirlemelerde ölü sayısının 2 olduğu bildirildikten sonra sayının 3'e yükseldiği açıklandı. Peribacasının çöktüğü kayalıkların altında kalarak hayatını kaybedenlerin isimleri şu şekilde: Fatih Eray Tuna (31), Begüm Çetinkaya Tuna ve Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert (37).

Ayrıca peribacasının çökmesi sonucu kayalıkların altında kalan ve yaralanan 3'ü Fransız turist ve 2 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 5 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kapadokya’da çöken peribacasının altında kalarak, hayatını kaybedenlerin isimleri belli...

Kapadokya’da çöken peribacasının altında kalarak, hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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