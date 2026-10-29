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ÜNİFEB etkinliğiyle Fenerbahçe camiasında Cumhuriyet ruhu yankılandı

ÜNİFEB Mezunlar Derneği, Kozyatağı Kültür Merkezi'nde 200'ü aşkın davetlinin katılımıyla 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 103. yılını Fenerbahçe camiasıyla kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 21:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

ÜNİFEB etkinliğiyle Fenerbahçe camiasında Cumhuriyet ruhu yankılandı

ÜNİFEB mezunları ve Fenerbahçe camiası 29 Ekim'de bir araya geldi

ÜNİFEB Mezunlar Derneği, Cumhuriyet'in 103. yılı vesilesiyle düzenlediği özel bir etkinlikle Fenerbahçe camiasını buluşturdu. Organizasyon, Kozyatağı Kültür Merkezi Gazanfer Özcan Sahnesi'nde gerçekleştirildi ve geceye 200'ü aşkın davetli katıldı.

Katılımcılar ve temsilciler:

Etkinlikte, ÜNİFEB Mezunlar Derneği ile 1907 ÜNİFEB Derneği üyeleri, kulüp paydaşları ve Fenerbahçe camiasının temsilcileri bir araya geldi. Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Balcı de gecede hazır bulundu ve topluluğun birlikteliğine vurgu yaptı.

açılış konuşması ve vurgulanan temalar:

Gecenin açılış konuşmasını yapan ÜNİFEB Mezunlar Derneği Başkanı Atilla Çevik, Cumhuriyet'in Türk milleti için taşıdığı anlamı ve bağımsızlık mücadelesinin mirasını gündeme taşıdı. Çevik, Cumhuriyet coşkusunu yaşatmanın ve genç kuşaklara aktarmanın önemine dikkat çekti.

Organizasyon, hem anma hem de birlik mesajı taşıyan bir içerikle şekillendi; konuşmalar ve kültürel sunumlar üzerinden Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan tarihî süreç ve Millî Mücadele ruhu ele alındı.

sahne performansı ve izlenimler:

Gecede, Şef Ayşe Büşra Yakar yönetimindeki Canola Koro tarafından 'Hürriyet Feneri' adlı özel oratoryo sahnelendi. Oratoryo, Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan dönemi ve Millî Mücadele'nin duygu dünyasını müzik ve sahne performansıyla aktardı; sunum katılımcılardan yoğun beğeni topladı.

Etkinlik, Fenerbahçe camiasının tarih bilinci ve ortak değerler etrafında bir araya gelmesine zemin hazırladı. ÜNİFEB'in düzenlediği bu tür organizasyonlar, kulüp içindeki bağları güçlendirmeyi ve Cumhuriyet değerlerini canlı tutmayı amaçlıyor.

ÜNİFEB MEZUNLAR DERNEĞİ BAŞKANI ATİLLA ÇEVİK

ÜNİFEB MEZUNLAR DERNEĞİ BAŞKANI ATİLLA ÇEVİK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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