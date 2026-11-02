Fakıuşağı'nda refüje çarpan motosikletin sürüklenmesi: 1 ölü, 1 yaralı

kaza yerinde ilk bulgular:

Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Olayda motosiklette bulunan A.C. hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

görüntüler ve müdahale:

Motosikletin refüje çarptıktan sonra yolda sürüklendiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı; yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

inceleme başlatıldı:

Kazayla ilgili olarak emniyet ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin değerlendirme ve güvenlik kamerası görüntülerinin analizi sürüyor.

OSMANİYE’DE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLETİN REFÜJE ÇARPARAK SÜRÜKLENDİĞİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALAND