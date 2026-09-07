Farklı mesleklerden kadınlar Diyarbakır'da moda sektörüne hazırlanıyor

Diyarbakır tekstil odaklı sosyal girişimcilik merkezi eğitimlerini sürdürüyor

Diyarbakır'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası koordinasyonunda ve yerel yürütücüsü Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında, Tekstil Odaklı Sosyal Girişimcilik Merkezi eğitimlerine devam ediyor. Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından merkeze katılan kursiyerler teorik bilgiyi atölye uygulamalarıyla birleştirerek moda dünyasına hazırlanıyor.

Merkezde verilen eğitimler:

Merkezde öncelikli eğitim başlıkları arasında moda tasarımı, dijital pazarlama, insan kaynakları ve ön muhasebe yer alıyor. Öğretim görevlisi Nurcan Akgüneş tarafından aktarıldığı üzere, şu anda özellikle moda tasarımı ve ön muhasebe alanlarında eğitimler yoğun şekilde yürütülüyor. Eğitim programı, katılımcıların başlangıç ve ileri seviye ihtiyaçlarına göre kurgulanmış durumda.

Moda tasarımı eğitimi içindeki modelistlik dersleri; hayal kurma, tasarımları kağıda aktarma, kalıp çıkarma, üretime geçirme ve tasarım ortaya koyma süreçlerini kapsıyor. Bu aşamalı eğitim sayesinde kursiyerler hem teknik yetkinlik kazanıyor hem de kendi tasarım ve üretim fikirlerini somut projelere dönüştürme imkânı buluyor.

Katılımcı profili ve hedefleri:

Merkezde eğitim gören yaklaşık 54 kursiyerin profili geniş bir yelpaze sunuyor. Moda tasarımında yaklaşık 40 öğrenci, ön muhasebe bölümünde ise yaklaşık 14 öğrenci bulunuyor. Katılımcılar arasında diş hekimliği öğrencisinden inşaat mühendisliği öğrencisine, yüksek iktisat ve matematik mezunlarından ev hanımlarına ve yüksek lisans öğrencilerine kadar farklı meslek ve eğitim geçmişine sahip kadınlar yer alıyor.

Kursiyerler aldıkları eğitimin ardından farklı girişimcilik hedefleri taşıyor. Hedefler arasında atölye ve modaevi açmak, yurt dışında modaevi kurmak, evden üretim yapmak ve sosyal medya üzerinden ürünlerini satmak bulunuyor. Akgüneş, bu hedeflerin her birinin aslında birer istihdam projesi olduğunu ve katılımcıların süreç boyunca takip edileceğini belirtiyor.

Kursiyerler de aldıkları eğitimlerin etkisini somut örneklerle aktarıyor. Matematik mezunu Nedret Papatya, kalıp çiziminde formüllerden aldığı avantajı vurgulayarak abiye üzerine bir atölye açma planından söz ediyor. Moda tasarımına yönelen eski bankacı Canan Lale, eğitimler sayesinde ürününü mankene giydirip farkındalık yarattığını ve marka ya da modaevi kurma hedefi olduğunu ifade ediyor. Ev hanımı ve iki çocuk annesi Ayşe Öztürk ise kursların teknik kazanımın ötesinde bir dayanışma ve ilham kaynağı olduğunu, birbirlerine destek olup üretim hedeflerine yürüdüklerini anlatıyor.

Merkezde verilen eğitimler, kentte kadın istihdamına ve girişimciliğine katkı sağlamayı amaçlarken, katılımcıların farklı mesleklerden gelerek moda alanında ortak hedefler etrafında birleşmesi dikkat çekiyor. Proje ekibi, eğitimlerin tamamlanmasının ardından kursiyerlerin girişimcilik projelerini yakından izlemeye devam edecek.

Meslekleri farklı hedefleri aynı: Diyarbakırlı kadınlar moda dünyasına hazırlanıyor