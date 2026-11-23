Fatih'te öğleden sonra tramvay ve İETT çarpışması

Fatih ilçesi Millet Caddesi'nde saat 15.10 sıralarında bir İETT otobüsü ile tramvayın bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Olay ve müdahale:

Kazada yaralananlar için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederek durumlarına göre ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı ve çevrede düzen sağladı.

Ulaşım etkileri ve görüntüler:

Çarpışma nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Olay yeri havadan görüntülendi; görüntülerde yaralılara yapılan müdahale anları yer aldı.

Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik ve tramvay seferleri normale döndü.

FATİH'TE İETT OTOBÜSÜYLE TRAMVAYIN ÇARPIŞMASI SONUCU 14 KİŞİ YARALANDI.