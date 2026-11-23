Kayıtlar ve olaylar

Çok sayıda motosiklet kazası, farklı tarihlerde Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kilis Valiliği tarafından sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde feci trafik anları anbean yer aldı.

Görüntülerde bazı sürücülerde kask bulunmaması dikkat çekti; kayıtlar benzer noktalarda tekrarlanan riskleri ve sürücü ihmallerini gözler önüne seriyor.

görüntülerde öne çıkan unsurlar:

KGYS kayıtları, kazaların birçokında ani manevra, hız ayarsızlığı veya yol şartlarıyla birleşen sürücü hatalarını gösteriyor. Paylaşılan videolarda kask takmamanın neden olabileceği ağır sonuçlara işaret eden anlar yer alıyor.

valiliğin uyarısı ve çağrısı:

Kilis Valiliği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bir anlık ihmal, bir ömürlük pişmanlık. Aynı yollar, benzer kazalar. Ancak sonuçları değiştirebilecek hayati bir tedbir var: Kask. Kilis'imizde ve farklı illerde meydana gelen gerçek trafik kazalarından derlenen bu görüntüler, kask kullanımının ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seriyor. Bir kask, bir hayatı kurtarabilir. Bir aileyi acıdan koruyabilir. Bir geleceği yaşatabilir. Unutmayalım, evde bizi bekleyenler var

Valiliğin paylaşımı, sürücüleri ve yol kullanıcılarını kask başta olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uymaya çağırıyor; KGYS görüntüleri, küçük bir tedbirin bile sonuçları değiştirebileceğini gösteriyor.

KİLİS'TE MEYDANA GELEN FECİ MOTOSİKLET KAZALARI KGYS KAMERALARINA YANSIDI. YAŞANAN KAZALARDA BAZI SÜRÜCÜLERDE KASK BULUNMAMASI DİKKAT ÇEKTİ.