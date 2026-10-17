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Fatih'te sosyal medya incelemesiyle düzenlenen operasyonda 8 kadın kurtarıldı

İstanbul Emniyetinin sosyal medya incelemesiyle Fatih'te düzenlenen operasyonda, para karşılığı çalıştırıldıklarını söyleyen 8 kadın koruma altına alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fatih'te sosyal medya incelemesiyle düzenlenen operasyonda 8 kadın kurtarıldı

Fatih'te sosyal medya incelemesi sonucu düzenlenen operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla yer ve imkan sağlandığı değerlendirilen paylaşımlar üzerine inceleme başlattı. Yapılan değerlendirme sonrası Fatih'te eş zamanlı operasyon kararı alındı.

operasyon ve gözaltı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 16 Ekim'de Fatih'te şüpheli B.E.'ye ait ikamet ve ofise eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

kurtarılanların beyanları:

Adreslerde bulunan 8 yabancı uyruklu kadın, emniyetteki ifadelerinde para karşılığında çalıştırıldıklarını, tehdit edildiklerini ve bulundukları yerden ayrılmalarının engellendiğini belirtti. Bu beyanlar doğrultusunda kadınlar koruma altına alındı ve gerekli işlemler başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Polisten Fatih’te insan ticareti ve şantaj operasyonu: 8 kadın kurtarıldı, 1 şüpheli...

Polisten Fatih’te insan ticareti ve şantaj operasyonu: 8 kadın kurtarıldı, 1 şüpheli gözaltında

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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