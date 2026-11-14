Fatih'ten Homeros'a uzanan merak: Troya Müzesi'nde tarihle kültür buluşması

konferansın odağı:

Troya Müzesi'nde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Hamdi Şahin, Fatih Sultan Mehmed Han’ın Homeros’a ve Troya’ya duyduğu ilginin tarihsel ve kültürel boyutlarını ele aldı. Etkinlik, tarihin, kültürün ve edebiyatın binlerce yıllık izlerini bir araya getiren bir çerçevede gerçekleştirildi.

farklı perspektiflerden değerlendirme:

Konuşmada, Homeros’un dünyası ile Osmanlı dönemi arasındaki kültürel bağlantılar ve bu ilginin tarihsel anlatılar üzerindeki yansımaları üzerinde duruldu. Tartışma, Fatih Sultan Mehmed Han’ın Troya ve Homeros’a yönelik merakının yalnızca edebi değil, aynı zamanda kültürel bir ilişki ve miras sorgulaması olarak okunabileceğini gösterdi.

katılımcılar ve yerel vurgu:

Etkinliğe Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve davetliler katıldı. Toplantı, Troya Müzesi’nin bölgesel kültür belleğini güçlendiren bir platform olarak önemini bir kez daha vurguladı.

Konferans, Homeros’tan Fatih Sultan Mehmed Han’a uzanan ilginin çok katmanlı yapısını görünür kılarak, tarih ve edebiyat arasındaki etkileşime dair yeni bakış açıları sundu.

TROYA MÜZESİ’NDE FATİH SULTAN MEHMED HAN’IN HOMEROS’A VE TROYA’YA DUYDUĞU İLGİ, TARİHİ VE KÜLTÜREL AÇIDAN ELE ALINDI.