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Felç riskine karşı uyanık kaldı: şah damarı ameliyatını konuşarak geçirdi

70 yaşındaki İlhami Adıgüzel, şah damarındaki ciddi darlık nedeniyle anestezisiz ameliyatı tercih etti; işlem Cengiz Köksal ve Emre Selçuk yaptı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Felç riskine karşı uyanık kaldı: şah damarı ameliyatını konuşarak geçirdi

Ameliyata hazırlık ve hasta tercihi:

Her yıllık kontrolünde takip edilen 70 yaşındaki İlhami Adıgüzel için yapılan tetkiklerde şah damarında yüzde 90'a yakın tıkanıklık tespit edildi. Felç riski nedeniyle ameliyat önerilince Adıgüzel, genel anestezi istemediğini bildirdi ve bu tercih doğrultusunda İstanbul'daki bir merkeze başvurdu.

Operasyon, Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Cengiz Köksal ve Doç. Dr. Emre Selçuk tarafından gerçekleştirildi. Ekibin verdiği bilgiye göre hastanın başvurduğunda damarda yaklaşık yüzde 80 civarında bir darlık bulunduğu kaydedildi; damar ayrıca ileri derecede kireçli ve stent uygulamasına uygun değildi.

Operasyonun teknik ayrıntıları:

Ameliyata yaklaşık 45 dakikalık hazırlığın ardından başlandı ve cerrahi müdahale yaklaşık 15 dakika sürdü. Cerrahlar, ameliyat esnasında beynin kan akışını korumak için şant adı verilen özel bir sistem kullandı. Bu yöntemle operasyon boyunca beyne giden kan akışı sürekliliği sağlandı ve nörolojik değerlendirme mümkün kılındı.

Prof. Dr. Cengiz Köksal, şah damarı ameliyatlarının her zaman genel anestezi gerektirmediğini belirterek hastanın sürekli uyanık kaldığını ve ekiple konuştuğunu aktardı. Doç. Dr. Emre Selçuk ise uyanık yapılan müdahalede hastanın yanıtlarının anlık beyin fonksiyonu değerlendirmesine katkı sağladığını, böylece hem genel anestezinin getirebileceği risklerden kaçınıldığını hem de nörolojik izlemin kolaylaştığını vurguladı.

Hastanın deneyimi ve operasyon sonrası:

Adıgüzel, ameliyat öncesinde farklı ekiplerle görüştüğünü ve anestezi almak istemediğini ifade etti. Ameliyathaneye girerken ekibinden romantik bir müzik çalmasını istediğini, Titanic müziğini dinleyerek operasyonu geçirdiğini anlattı. Ayrıca sakinleştirici ilaç dahi almadığını belirtti.

Ekibin uyguladığı teknikler sayesinde hasta ile konuşularak gerçekleştirilen operasyon, dakikaların ve nörolojik yanıtların doğrudan gözlemlenmesine imkan veren bir yaklaşım örneği olarak sunuldu. Şah damarı darlıklarının erken tespiti ve uygun yöntem seçimiyle felç riskinin azaltılabileceği vurgulandı.

İLHAMİ ADIGÜZEL (SOLDA) VE DOÇ. DR. EMRE SELÇUK (SAĞDA)

İLHAMİ ADIGÜZEL (SOLDA) VE DOÇ. DR. EMRE SELÇUK (SAĞDA)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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