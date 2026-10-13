felçli vatandaş tedaviye erişim için köy yolunun düzeltilmesini istiyor

Ayancık'ta kaza sonrası tedaviye ulaşım sıkıntısı

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Dibekli köyü Merkez Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki Hasan Fehmi Dincel, 2 Ağustos 2025’te ormanda geçirdiği kaza sonucu belden aşağı felç kaldı. Dincel’in belinde 9 platin bulunduğu ve tedavisinin Kastamonu’da sürdüğü belirtildi.

Kaza ve tedavi süreci:

Dincel, geçirdiği ağır kazanın ardından Kastamonu’da fizik tedavi görüyor. Daha önce bacaklarını hareket ettiremeyen Dincel’in, tedavi sürecinde zamanla bacaklarını hareket ettirmeye başladığı kaydedildi. Tedaviye düzenli ulaşımın rehabilitasyon sürecindeki önemine dikkat çekiliyor.

Ulaşım sorunu ve istenen düzenleme:

Evine ulaşan yolun durumu nedeniyle tedaviye gidip gelirken sürekli güçlük çektiğini anlatan Dincel, geçen yıl rahatsızlandığında ambulansın evine ulaşamadığını, kendisinin arazi aracıyla ana yola indirilerek ambulansa ulaştırıldığını söyledi. Dincel, durumu şöyle aktardı: "Kastamonu’da fizik tedavi görüyorum. Önceden bacaklarımı hiç hareket ettiremiyordum, şimdi hareket ettirmeye başladım. Ancak tedaviye gidip gelirken yol nedeniyle sürekli zorlanıyorum. Geçen yıl rahatsızlandığımda ambulans evime gelemedi. Beni arazi aracıyla ana yola indirdiler. Yolumuza çakıl serilip silindirle sıkıştırılmasını istiyorum. Kaymakamlığımızdan ve ilgili birimlerden yardım bekliyorum."

Dincel, tedavisine erişimin kolaylaşması ve gerektiğinde ambulansın evine ulaşabilmesi için Ayancık Kaymakamlığı ile ilgili köy hizmetleri birimlerinden köy yolunun düzenlenmesini talep ediyor. Bölgedeki ulaşım altyapısının iyileştirilmesi, hem acil sağlık hizmetleri hem de sürekli rehabilitasyon için hayati önem taşıyor.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE GEÇİRDİĞİ KAZANIN ARDINDAN BELDEN AŞAĞI FELÇ KALAN 67 YAŞINDAKİ HASAN FEHMİ DİNCEL, KASTAMONU’DAKİ FİZİK TEDAVİSİNE GİDİP GELİRKEN ZORLANDIĞI YOLUN İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR.