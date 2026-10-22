Fen fakültesinde yeni dönem: Prof. Dr. Serpil Türkyılmaz dekanı devraldı

devir teslim töreni gerçekleştirildi:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesindeki Fen Fakültesinde dekanlık devir teslim töreni yapıldı. Göreve atanan Prof. Dr. Serpil Türkyılmaz için düzenlenen törende, üniversite yönetimi ve fakülte temsilcileri hazır bulundu.

törende kimler yer aldı:

Programa Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklıın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban ile Genel Sekreter Muhammet Büyük katıldı. Katılımcılar, fakültenin akademik ve kurumsal gelişimine yapılan katkıları değerlendirerek yeni döneme ilişkin beklentilerini paylaştı.

rektörün vurguları ve yeni dekanın görevi:

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, görev süresi boyunca fakültenin ilerlemesine hizmet eden eski dekan Prof. Dr. Mustafa Koyun'a göstermiş olduğu gayret ve katkılar için teşekkür etti. Kaplancıklı, yürütülen çalışmaların önemine değinerek Prof. Dr. Serpil Türkyılmaz'a yeni görevinde başarı dileklerini iletti ve devir teslimin üniversite ile fakülte için hayırlı olmasını temenni etti.

Tören, dekanlık görevindeki resmi devir teslim işlemlerinin tamamlanmasıyla sona erdi ve yeni dönemin önceliklerinin belirlenmesi için çalışmaların başlayacağı bildirildi.

FEN FAKÜLTESİNDE DEKANLIK DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ