Fenerbahçe hücum gücünü konuşturdu: Alanya'yı 3-0 geçip seri yakaladı

Fenerbahçe alanya karşısında 3-0 kazandı:

Süper Lig 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Romelu Lukaku, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltti.

takımın form grafiği ve hücum verimliliği:

İsmail Kartal yönetimindeki ekip, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Ligin 5. haftasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ardından Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşısında sahadan galip ayrıldı. Son üç lig maçında takım toplam 14 gol atarak hücum hattındaki verimliliğini skora yansıttı.

İrfan Can Kahveci'nin iptal edilen üç golü:

Maçta dikkat çeken anlardan biri de milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin üç golünün geçersiz sayılması oldu. Mücadeleye 11'de başlayan İrfan Can'ın ilk golü, 17. dakikada Mason Greenwood'un kullandığı penaltıdan dönen topu tamamlaması sırasında vuruş esnasında ceza sahasına girdiği gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci durumda, 47. dakikada Levent'in ortasında ön direkte topu ağlara gönderen İrfan Can'ın golü, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay tarafından orta sahada yapılan faul nedeniyle geçersiz sayıldı. Üçüncü pozisyonda ise 52. dakikada kaleciyi çalımlayıp topu filelere gönderen İrfan Can'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Maç boyunca hücumda etkili görüntü veren Fenerbahçe, skoru koruyup sonuca gitmeyi başardı. Teknik heyet ve taraftarlar için moral veren bu galibiyet, takımın lig içindeki iddiasını güçlendirdi.

FENERBAHÇE, CORENDON ALANYASPOR'U 3-0 MAĞLUP ETTİ VE LİGDE ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ.