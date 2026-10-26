Fenerbahçe iki derbide de puansız kaldı, derbi bilançosu sorgulanıyor

derbi özeti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe maçı 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertliler, 29. ve 44. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle 2-0 geriye düşerken, 62. dakikada bulduğu gol skoru belirledi. Kalan dakikalarda başka gol bulamayan Fenerbahçe, derbiden mağlubiyetle ayrıldı ve ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı.

maç akışı:

İlk yarıda yenen iki gol, takımın oyun planını zorladı ve devreye 2-0 geride girilmesine yol açtı. İkinci yarıda 62. dakikada gelen gol umutları tazeledi ancak Fenerbahçe aradığı dengeyi kuramayarak skoru çeviremedi. Maç boyunca atak organizasyonlarında süreklilik sağlanamaması ve savunmada izin verilen boşluklar sonucu değiştiren unsurlar oldu.

derbi faturası ve geleceğe etkisi:

İsmail Kartal yönetimindeki ekip, bu sezon ilk derbisini 4. haftada Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı oynamış ve o maçtan da 2-1 mağlup ayrılmıştı. Böylece Fenerbahçe, oynadığı iki derbiden de puansız ayrılarak derbi performansında kaygı uyandıran bir tablo ortaya koydu. Takımın bu durumdan çıkışı, yapılacak taktiksel düzenlemeler ve oyuncuların mental toparlanmasına bağlı olacak.

DERBİDE GALATASARAY’A 2-1 MAĞLUP OLAN FENERBAHÇE, LİGDEKİ 2. MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI.