Fenerbahçe kadrosunda değişim: Emre Belözoğlu göreve dönüyor

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör:

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevi için Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu ile her konuda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında bugün yapılan görüşme olumlu sonuçlandı ve kulüp ile deneyimli çalıştırıcının kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Belözoğlu'nun önceki Fenerbahçe döneminin bilançosu:

Emre Belözoğlu ilk teknik direktörlük deneyimini Fenerbahçe ile yaşamış; takımın başında çıktığı 10 maçta ortalama 2.30 puan elde etmişti. Bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet kaydetmiş olan Belözoğlu, sarı-lacivertlilerdeki performansıyla dikkat çekmişti.

Son yıllardaki görevleri ve güncel performans:

Teknik adamlık kariyerinde RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da görev yapan Emre Belözoğlu, geçen sezon küme düşme hattındaki Kasımpaşa'yı ligde tutarak öne çıktı. Bu sezon ligde geride kalan 10 maçta 17 puan toplayan Belözoğlu, puan tablosunda 5. sırada yer alıyor.

Futbolculuk döneminde Inter, Newcastle United ve Atletico Madrid gibi Avrupa kulüplerinde forma giymiş olan Belözoğlu, dil olarak 3 dil biliyor. Yönetim ve taraftarlar, deneyimli çalıştırıcının gelişinin takıma nasıl yansıyacağını yakından takip ediyor.

Kulüp yetkilileriyle varılan anlaşmanın ardından resmi duyurunun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor; saha içi hedefler ve teknik ekibin kadrosu ile ilgili detaylar ise açıklamayla beraber netleşecek.

FENERBAHÇE, TEKNİK DİREKTÖR EMRE BELÖZOĞLU İLE ANLAŞMAYA VARDI.