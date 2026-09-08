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Fenerbahçe Roma maçı öncesi son provasını tamamladı

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetiminde ısınma, çabukluk, 5’e 2 ve taktik çalışmalarıyla Roma karşılaşması için hazırlanıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe Roma maçı öncesi son provasını tamamladı

antrenmanın içeriği:

Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Oyuncular daha sonra üç gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel yerleşimler ve bireysel yeteneklerin öne çıkarıldığı bölümlerle tamamlandı; hızlı toparlanma ve pas-press gündemdeydi.

son hazırlıklar ve medya erişimi:

Sarı-lacivertliler, İtalya temsilcisi Roma ile yapılacak sınavın son antrenmanını yarın saat 17.00'de gerçekleştirecek. İdmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak, sonraki bölüm kapalı çalışılacak.

Teknik ekip bu son seansta taktik uyum, tempo ve bireysel görev dağılımlarına odaklanacak; çalışmaların maç planına uygun şekilde ilerlediği bildirildi.

FENERBAHÇE, 10 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ İTALYA TEMSİLCİSİ ROMA İLE OYNAYACAĞI UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK...

FENERBAHÇE, 10 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ İTALYA TEMSİLCİSİ ROMA İLE OYNAYACAĞI UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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