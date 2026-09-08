iş bankası çiftçilere traktör ve akıllı tarım teknolojileri teslim etti

ödül teslimi ve kazanımlar:

Türkiye İş Bankası, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği İmeceKart çekilişinde kazanan üreticilere ödüllerini teslim etti. Düzenlenen törenle sahiplerine verilen ödüller arasında dört traktör ile toplamda altı akıllı takım teknolojisi ürünü bulunuyor. Traktörler Manisa, Diyarbakır, Aksaray ve Nevşehir illerine giderken, talihliler hediyelerini tören kapsamında aldı.

imece kart kampanyasının işleyişi:

Kampanya, çiftçilerin dönemsel girdi ihtiyaçlarını İmece Kart aracılığıyla karşılayıp hasat dönemine kadar ödeme erteleme imkânı sağlamasıyla öne çıkıyor. İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, banka olarak tarıma stratejik önem verdiklerini vurguladı ve şu noktaları paylaştı: bankanın hizmet verdiği 700 bin çiftçi, 81 il ve her ilçede varlık, 100 kişilik saha satış ekibi ve 40'a yakın üniversitede yürütülen akademik iş birlikleri.

Yiğit, ayrıca tarımsal ürünlerde karbon ayak izi ölçümü için bir algoritma geliştirildikten, Tarım KGF uygulaması ile destek sağlandığından ve 'Geleceğin Önder Çiftçileri' projesiyle genç çiftçi yetiştirme hedeflendiğinden söz etti. Kampanyaya ilginin yüksek olduğunu hatırlatan Yiğit, İmeceKart ile yapılan harcamalarda her 50 bin TL'lik harcama için bir çekiliş hakkı kazanıldığını ve kampanyaya 200 binin üzerinde katılım olduğunu belirtti.

çiftçiye sağlanan doğrudan faydalar:

Yiğit kampanyanın, çiftçilerin tohum, gübre ve diğer girdi ihtiyaçlarını dönemsel olarak finanse edip hasat sonrası ödeme yapmalarını kolaylaştırdığını vurguladı. Bu mekanizma, üreticinin likidite yönetimini desteklerken aynı zamanda çekilişle teknolojiye erişim imkânı da yaratıyor.

imece mobil ve dijital hizmetler:

İmece Mobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam, uygulamanın tarımdaki dijital dönüşüm vizyonunun ayağını oluşturduğunu söyledi. İmece Mobil çiftçilere üç temel modül sunuyor: tarım, finans ve market. Tarım modülünde ziraat mühendislerine ücretsiz soru sorma, tarlayı uydudan izleme, gübre programı ve toprak analizleri yer alıyor. Finans modülünde bankaların tarım kredi ve sigorta ürünleri karşılaştırılabiliyor; market modülü ise girdi, makine ve ekipmanların e-ticaretini sağlıyor.

Sağlam, platformun bir yılda 200 binden fazla trafik aldığını ve toplam işlem hacminin 1 milyar TL'yi aştığını söyledi. Uygulama içinde şu an 500'den fazla mağaza ve 6 binden fazla ürün bulunduğu belirtildi.

gelecek döneme yönelik planlar:

İmece Mobil, gelecek yıl tarımsal hesap ve kredi entegrasyonları ile ödeme çeşitlerini artırmayı hedefliyor. Ayrıca tedarikçi finansmanına yönelik bir alacak iskontosu modülüyle üreticilerin satılan ürünlerden doğan alacaklarını erken tahsil edebilmesi sağlanacak. Yakın zamanda uygulama üzerinden toprak analiz siparişinin alınması ve laboratuvara gönderilmesi hizmeti de devreye girecek.

çiftçilerin görüşleri:

Çekilişte zirai ilaçlama dronu kazanan talihli Öznur Işık, aldığı destekten memnun olduğunu belirterek, dron sayesinde ilaçlama ve gübrelemenin daha sağlam yapılacağını, mahsullerin ezilmeden ve kırılmadan korunacağını söyledi: 'Mutlu oldum. İş Bankası'nın çiftçinin yanında olması çok güzel bir destek verdi bize.'

Bankanın açıklamaları ve uygulama verileri, kurumun tarımda makineleşme, teknoloji entegrasyonu ve finansman modelleriyle üreticinin yanında olma misyonunu sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

TÜRKİYE İŞ BANKASI’NIN BU YIL ÜÇÜNCÜSÜNÜ DÜZENLEDİĞİ "ÇİFTÇİLERİN GÜCÜNE GÜÇ KATAN İMECEKART ÇEKİLİŞİ" KAPSAMINDA KAZANAN ÜRETİCİLERE ÖDÜLLERİ DÜZENLENEN TÖRENLE TESLİM EDİLİRKEN, TALİHLİLER TRAKTÖR VE AKILLI TAKIM TEKNOLOJİSİ ÜRÜNLERİNİN SAHİBİ OLDU.