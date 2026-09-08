Konyaspor son taktiklerle Trabzonspor maçına hazırlanıyor

antrenman düzeni:

Konyaspor, Süper Lig 5. hafta maçında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı randevu öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Çalışma, Murat Kurum Tesislerinde teknik ekip yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanı Teknik Direktör İlhan Palut yönetti. İdman, saha içi organizasyonların ön plana çıktığı bir yapıda; ilk bölümde topla yapılan ısınma ve pas organizasyonları üzerinde duruldu, oyunun akışını hızlandırıcı uygulamalara ağırlık verildi.

uygulamalar ve maç ritmi:

Seansın son bölümünde takım, kısa süreli turnuva maçları oynayarak maç temposuna yakın sürelerde mücadele etti. Bu bölüm, oyuncuların kondisyon ve oyun içi karar verme süreçlerini canlı olarak test etme imkanı sağladı.

Teknik ekip, antrenman boyunca disiplin ve saha içi yoğunluğa vurgu yaptı; çalışmaların maç günü taktiğine zemin hazırladığı belirtildi.

sonraki adım:

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 11.00 yapılacak idmanla devam edecek. Kulüp, haftanın kalan bölümünde taktik prova ve dinlenme dengesi üzerine çalışmalarını sürdürecek.

KONYASPOR, 12 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SAHASINDA TRABZONSPOR’U KONUK EDECEĞİ SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.