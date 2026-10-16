Fenerbahçe'de hedef hep şampiyonluk: Lagumdzija umutlu

Mirza Lagumdzija'dan sezon değerlendirmesi

Fenerbahçe Medicana'nın milli voleybolcusu Mirza Lagumdzija, yeni sezon öncesi İhlas Haber Ajansı muhabirine beklentilerini, takım hedeflerini ve kişisel amaçlarını anlattı. Hazırlık sürecinin verimli geçtiğini belirten oyuncu, kadrodaki genç ve yeni isimlerin katkısıyla sezon için umutlu olduklarını söyledi.

hazırlıklar ve takım uyumu:

Lagumdzija, hazırlık döneminin yoğun ve düzenli geçtiğine dikkat çekti. ‘‘Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Hep birlikte çalışmaya başladık. Yeni oyuncularımız katıldı. Çok iyi çalışıyoruz ve yeni sezon için çok heyecanlıyız’’, ifadeleriyle takım içindeki havayı özetledi. Oyuncu, kadronun şampiyonluğa oynayabilecek düzeyde olduğunu belirterek, sezon boyunca birlikte nasıl bir performans sergileyeceklerini görmek için sabırsızlandığını aktardı.

bireysel hedefler ve VNL performansı:

A Milli Takım ile Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yakaladığı formu kulüp sezonunda da sürdürmek istediğini söyleyen Lagumdzija, milli takımdaki performansının aynısını ligde sergilemeyi hedeflediğini belirtti. VNL'deki deneyiminin kendisine olumlu katkı sağladığını ve bunu sezon boyunca sürdürmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca oyuncu, bu takımın parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, ‘Bu takımın parçası olmaktan çok mutluyum’ değerlendirmesinde bulundu.

Genel olarak Mirza Lagumdzija, hem takım hedeflerine odaklandıklarını hem de bireysel performanslarını üst düzeyde tutmaya çalıştıklarını söyledi. Fenerbahçe Medicana adına amaçlarının her maçta iddialı olmak ve sezon sonunda şampiyonluk için mücadele etmek olduğuna dikkat çekti.

FENERBAHÇE MEDİCANA’NIN MİLLİ VOLEYBOLCUSU MİRZA LAGUMDZİJA, SARI-LACİVERTLİ KULÜPTE HEDEFİN HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK OLDUĞUNU VURGULAYARAK, BU TAKIMDA YER ALDIĞI İÇİN MUTLULUĞUNU DİLE GETİRDİ.