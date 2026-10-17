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Fenerbahçe'de savunma disiplini: ligde dört maçlık gol yememe serisi

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-0 yendi; sarı-lacivertliler son dört lig maçında kalesini gole kapatarak seri yakaladı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 21:48

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe'de savunma disiplini: ligde dört maçlık gol yememe serisi

Fenerbahçe kalesini kapattı:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde üst üste dört maçtır rakiplerine gol izni vermiyor.

Ederson'ın katkısı:

Brezilyalı kaleci Ederson, bu sezon ligde 7 maçta görev alırken bunların 5'inde gol yemeyerek takım savunmasına önemli katkı sağladı.

Savunma istikrarı:

Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduktan sonra sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında kalesini gole kapattı.

Bu seri, takımın savunma organizasyonu ve Ederson'ın formuyla dikkat çekiyor; sezonun geri kalanında bu dengenin korunması, Fenerbahçe için kritik olacak.

CORENDON ALANYASPOR KARŞISINDA GOL YEMEYEN FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;DE ÜST ÜSTE 4. MAÇINDA...

CORENDON ALANYASPOR KARŞISINDA GOL YEMEYEN FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE 4. MAÇINDA DA RAKİPLERİNE GOL İZNİ VERMEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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