Fenerbahçe'de savunma disiplini: ligde dört maçlık gol yememe serisi

Fenerbahçe kalesini kapattı:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde üst üste dört maçtır rakiplerine gol izni vermiyor.

Ederson'ın katkısı:

Brezilyalı kaleci Ederson, bu sezon ligde 7 maçta görev alırken bunların 5'inde gol yemeyerek takım savunmasına önemli katkı sağladı.

Savunma istikrarı:

Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduktan sonra sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında kalesini gole kapattı.

Bu seri, takımın savunma organizasyonu ve Ederson'ın formuyla dikkat çekiyor; sezonun geri kalanında bu dengenin korunması, Fenerbahçe için kritik olacak.

CORENDON ALANYASPOR KARŞISINDA GOL YEMEYEN FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE 4. MAÇINDA DA RAKİPLERİNE GOL İZNİ VERMEDİ.