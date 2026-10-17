Fenerbahçe'de savunma disiplini: ligde dört maçlık gol yememe serisi

Fenerbahçe kalesini kapattı:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde üst üste dört maçtır rakiplerine gol izni vermiyor.
Ederson'ın katkısı:
Brezilyalı kaleci Ederson, bu sezon ligde 7 maçta görev alırken bunların 5'inde gol yemeyerek takım savunmasına önemli katkı sağladı.
Savunma istikrarı:
Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduktan sonra sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında kalesini gole kapattı.
Bu seri, takımın savunma organizasyonu ve Ederson'ın formuyla dikkat çekiyor; sezonun geri kalanında bu dengenin korunması, Fenerbahçe için kritik olacak.
CORENDON ALANYASPOR KARŞISINDA GOL YEMEYEN FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE 4. MAÇINDA DA RAKİPLERİNE GOL İZNİ VERMEDİ.
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