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Fenerbahçe'nin devler ligi dönüşü beraberlikle sonuçlandı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ilk maçında evinde Roma ile 1-1 berabere kaldı; 48. dakikada Archie Brown skoru eşitledi, bir şutları direkten döndü.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe'nin devler ligi dönüşü beraberlikle sonuçlandı

Fenerbahçe roma maçında 1-1 berabere kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında İtalyan ekibi Roma ile golsüz bir dengeyi koruyamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 1-0 geride tamamladıktan sonra ikinci yarıda dengeyi sağlamak için baskı kurdu.

maçın kırılma anları:

İkinci yarının hemen başlarında, 48. dakikada Archie Brown takımına eşitliği getiren golü attı. Kalan sürede Fenerbahçe birçok net pozisyon bulmasına rağmen golü yeniden getirecek hamleyi yapamadı ve bir topu da direkten döndü.

kaniş ve gelecek program:

Bu sonuçla Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 1 puan ile başlamış oldu. 18 yıl aradan sonra döndüğü Devler Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Kanarya, grupta deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇINDA ROMA İLE BERABERE KALARAK, SEZONA 1 PUANLA...

FENERBAHÇE, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇINDA ROMA İLE BERABERE KALARAK, SEZONA 1 PUANLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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