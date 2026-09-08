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Fenerbahçe’yi Roma karşısında Jesus Gil Manzano yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Roma maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek; VAR'da Cesar Soto Grado görev alacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe’yi Roma karşısında Jesus Gil Manzano yönetecek

Maçın hakem ataması:

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında İtalyan ekip Roma ile karşılaşacak. Söz konusu müsabakayı düdük çalan hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Hakem kadrosunun detayları:

Manzano'nun saha içindeki yardımcıları Diego Barbero ve Guadalupe Porras Ayuso olarak belirlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Juan Martnez Munuera olacak.

Video yardımcı hakem uygulamasında (VAR) Cesar Soto Grado görev yapacak, AVAR sorumlusu olarak ise Valentin Gomez atandı.

Bu atamayla birlikte maçın yönetim kadrosu tamamlandı; hakem listesi hem saha içi hem de VAR hattında görev dağılımını netleştiriyor. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta programında yer alıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA OYNANACAK FENERBAHÇE-ROMA MAÇINDA İSPANYOL HAKEM JESUS...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN İLK HAFTASINDA OYNANACAK FENERBAHÇE-ROMA MAÇINDA İSPANYOL HAKEM JESUS GİL MANZANO DÜDÜK ÇALACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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