Kartallılar kortlarda buluşuyor: ücretsiz tenis dersleri talep görüyor

Karlıktepe'de sezon sürüyor:

Kartal Belediyesi, sporu 7'den 70'e kartallıların günlük yaşamının parçası haline getirmek hedefiyle düzenlediği ücretsiz tenis eğitimlerine Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı'nda devam ediyor. Park içindeki kortlarda gerçekleştirilen antrenmanlar, 18-60 yaş aralığındaki vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntüler oluşturuyor.

Her yıl Nisan ayında başlayan ve Kasım ayına kadar süren sezon, yedi ayrı dönem halinde planlanıyor. Bir aylık her dönemde toplam 36 Kartallı kursiyer kortlara çıkıyor; katılımcılar bir dönem boyunca aldıkları 8 ders ile tenisin temel teknikleri, doğru duruş ve vuruş disiplinlerini öğrenme fırsatı yakalıyor.

Küçük gruplarda etkin eğitim:

Eğitimler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, saha verimliliğini ve birebir iletişimi artırmak amacıyla 6 kişilik butik gruplar halinde yürütülüyor. Günün stresini atmak isteyenler için antrenmanlar dönemlere göre 17.00-20.00 veya 18.00-21.00 saatleri arasında düzenleniyor; böylece eğitmenler her katılımcıyla yakından ilgilenebiliyor.

Eylül ayı itibarıyla 2026 sezonunun 6'ncı döneminde kortları dolduran kartallılar, açık havada spor yapmanın keyfini yaşarken tenis branşında kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

4 yıldır sürdürülen uygulama sayesinde bugüne kadar binden fazla vatandaş eğitimlerden yararlandı. Farklı yaş ve meslek gruplarını aynı kortta buluşturan programlar; fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmayı, sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi ve kaliteli spor olanaklarına kolay erişim sağlamayı amaçlıyor.

Kartal Belediyesi, yıl boyunca farklı branşlarda düzenlediği organizasyonlarla sağlıklı, hareketli ve dinamik bir kent yaşamını desteklemeye devam ederken, tenis eğitimleri Karlıktepe 19 Mayıs Spor Parkı'nı sporseverlerin buluşma noktası haline getiriyor.

KARTAL BELEDİYESİ, SPORU 7’DEN 70’E TÜM KARTALLILARIN GÜNLÜK YAŞAMININ BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ ÜCRETSİZ TENİS EĞİTİMLERİNE KARLIKTEPE 19 MAYIS SPOR PARKI’NDA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.