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Kayseri Demirspor yeni sezona altyapı güveniyle devam ediyor

Kayseri Demirspor, teknik direktör Nihat Demir ile yeni sezona devam etme kararı aldı; yönetim altyapı ağırlıklı kadro ve genç oyunculara güveniyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri Demirspor yeni sezona altyapı güveniyle devam ediyor

imza töreni gerçekleştirildi

Kayseri’nin köklü kulüplerinden Kayseri Demirspor, yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktörlük görevini sürdürmesi için Nihat Demir ile resmi olarak yola devam etme kararı aldı. Demirspor Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törende tecrübeli teknik adam, kulübüyle yeni sözleşmeyi imzaladı.

yönetim törene katıldı:

Törene Başkan Yılmaz Öztürk, yönetici Levent Gezici ve Genel Kaptan Mustafa Koçakoğlu katıldı. İmza töreni, hem teknik heyet hem de yönetim cephesinde istikrarın önemsendiğinin açık bir göstergesi olarak değerlendirildi.

hedefler ve altyapı önceliği:

Teknik Direktör Nihat Demir, yeni sezon hedeflerini açıklarken takımın altyapısından yetişen genç oyunculara güven duyduklarını vurguladı. Demir, zor bir sezon beklendiğini ancak kulübün kendi yetiştirdiği isimlerle Kayseri Demirspor’u hak ettiği konuma taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Kulüp yönetimi ile teknik kadro, önümüzdeki dönemde gençlere daha fazla sorumluluk vererek sürdürülebilir bir kadro yapılanması oluşturmayı planlıyor. Altyapı odaklı yaklaşım ve teknik ekibin devamlılığı, taraftar ve camia için öncelikli konular arasında yer alıyor.

KAYSERİ’NİN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN KAYSERİ DEMİRSPOR; YENİ SEZON ÖNCESİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNDE...

KAYSERİ’NİN KÖKLÜ KULÜPLERİNDEN KAYSERİ DEMİRSPOR; YENİ SEZON ÖNCESİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNDE NİHAT DEMİR İLE YOLA DEVAM ETME KARARI ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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